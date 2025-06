Alarm w kadrze! Probierz ogłosił fatalne wieści przed arcyważnym meczem

Reprezentacja Polski wygrała w piątek z Mołdawią 2:0 w meczu towarzyskim na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W pierwszej połowie gola dla drużyny Michała Probierza strzelił Matty Cash, a po przerwie drugą bramkę zdobył Bartosz Slisz.

Mimo że Polacy wygrali trzeci mecz z rzędu i znów zachowali czyste konto, to zwłaszcza w drugiej połowie ich gra zostawiała sporo do życzenia. "W drugiej połowie, kiedy Mołdawia coraz częściej dochodziła do głosu, z trybun Stadionu Śląskiego mogliśmy usłyszeć pojedyncze gwizdy. Te nasiliły się w 77. minucie, kiedy beznadziejnie, na aut podał Jakub Moder. Gwizdy były nie tylko bardziej donośne, ale też dłuższe" - pisaliśmy.

Jak się jednak okazało, nie będzie to jedyne zmartwienie dla selekcjonera i kibiców kadry. Dodatkowe to stan zdrowia polskich piłkarzy. W piątek przeciwko Mołdawii nie zagrał Piotr Zieliński, któremu odnowiła się kontuzja łydki.

Alarm przed meczem z Finlandią

Na konferencji prasowej po meczu z Mołdawią selekcjoner wyjawił, że w piątek urazów doznało dwóch kolejnych zawodników. - Mieliśmy plan na ten mecz, mieliśmy przygotowane pod niego zmiany. Nasze plany pokrzyżowały urazy Jana Bednarka i Sebastiana Szymańskiego, których musieliśmy zmienić już w przerwie. (...) Naszym planem było też zwycięstwo, ale nie z kontuzjami i to mnie trochę martwi - powiedział Probierz.

- W piątek profilaktycznie nie wystawiliśmy Piotrka Zielińskiego. Nie ma u niego rokowań, że może nie zagrać z Finlandią. Mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku Bednarka i Szymańskiego - dodał.

Bednarek i Szymański to dwaj kluczowi zawodnicy w reprezentacji Polski i obaj byliby pewniakami do gry w podstawowym składzie przeciwko Finlandii. Obaj zagrali w dwóch pierwszych meczach kwalifikacji mundialu, obaj rozegrali prawie wszystkie minuty w jesiennej Lidze Narodów. Łącznie mają ponad 100 występów w kadrze.

We wtorek Polacy zagrają w Helsinkach z Finlandią w jednym z najważniejszych meczów kwalifikacji do mistrzostw świata. Spotkanie o 20:45, relacja na żywo na Sport.pl.