Boniek wymownie skomentował zwolnienie Runjaica. Niektórym się nie spodoba

We wtorek Legia Warszawa poinformowała o zwolnieniu trenera Kosty Runjaicia, a w jego miejsca zatrudniony ma zostać Goncalo Feio. Portugalczyk wróci do klubu po dziewięciu latach, ponieważ był już analitykiem w sztabie Henninga Berga. Na słowa o byłym szkoleniowcu Motoru Lublin reagował już Zbigniew Boniek, a teraz postanowił wypowiedzieć się o zwolnieniu Runjaicia.

Zbigniew Boniek reaguje na zwolnienie Kosty Runjaicia z Legii Warszawa

"Pod względem taktycznym to najlepszy trener w Polsce. Wiem, że na razie prowadził tylko Motor, w Rakowie był asystentem, ale on ma to coś "extra". Gdy rozmawiałem ostatnio z kursantami i wykładowcami szkoły trenerów, to wszyscy przyznawali, że jego wykłady są po prostu pasjonujące" - pisał Mateusz Borek o Goncalo Feio.

Zbigniew Boniek na te słowa zareagował wymownie, publikując w mediach społecznościowych tylko kilka emotikonów. Teraz były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił jeszcze zabrać głos o wyrzuceniu z Legii Kosty Runjaicia.

"A to ciekawe. Myślę, że tylko w Polsce dyrektor sportowy może zwolnić trenera bez zgody właściciela" - napisał Boniek w serwisie X, w odpowiedzi na informacje o tym, że decyzję o pożegnaniu Kosty Runjaicia podjął nie Dariusz Mioduski, a Jacek Zieliński. "Powiem krótko, nie rozumiem tego zwolnienia" - dodał w kolejnym wpisie były prezes PZPN-u.

Runjaić w Legii Warszawa pracował od lipca 2022 roku i poprowadził drużynę w 84 meczach, z których wygrał 47, zremisował 20 i przegrał 18. Zastępujący go Goncalo Feio już w najbliższy weekend zmierzy się z kolejnym ze swoich byłych pracodawców - Rakowem Częstochowa. Spotkanie mistrzów i wicemistrzów Polski zaplanowano na sobotę 13 kwietnia o 20:00.