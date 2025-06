Robert Lewandowski jest wielkim nieobecnym czerwcowych meczów reprezentacji Polski. Kapitan naszej kadry nie stawił się na zgrupowaniu, co nie znaczny, że na meczu z Mołdawią go zabrakło. Przyjechał specjalnie na pożegnanie Kamila Grosickiego, przed spotkaniem pojawił się w studiu TVP Sport, a potem obejrzał spotkanie jako widz. Po wszystkim wysłał przejmującą wiadomość.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Wybrzmiał końcowy gwizdek i przemówił Lewandowski. Zwrócił się do Grosickiego. "Dzięki za wszystko"

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie nie brakowało wielkich piłkarskich emocji. W 30. minucie wynik otworzył Matty Cash, a zaraz po tym nastąpił najbardziej wyczekiwany, wzruszający moment. Z boiska zszedł Kamil Grosicki i tym samym zakończył reprezentacyjną karierę. Koledzy specjalnie dla niego utworzyli szpaler, a za linią czekali na niego najbliżsi. Wobec tej chwili Lewandowski nie mógł przejść obojętnie.

Niedługo po końcowym gwizdku piłkarz FC Barcelony zamieścił na Instagramie wspólne zdjęcie z Kamilem Grosickim i dołączył emocjonalny wpis. - Świetny piłkarz, wspaniała kariera i przede wszystkim - wielki człowiek. Grosik, dzięki za wszystko! - napisał.

Skrzydłowy Pogoni Szczecin w sumie grał do 32. minuty. Wtedy to zmienił go Karol Świderski. Ostatecznie towarzyski mecz z Mołdawią zakończył się wygraną Polaków 2:0. W 88. minucie gola pięknym strzałem z dystansu dołożył Bartosz Slisz.

Teraz reprezentacja Polski może przygotowywać się do kolejnego meczu - tym razem o stawkę. We wtorek 10 czerwca zmierzymy się w Helsinkach z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.