Burza po przemowie Messiego na gali Złotej Piłki. "Całkowity brak szacunku"

Leo Messi wygrał plebiscyt "France Football" i otrzymał Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika sezonu 2022/23. To dla niego ósma taka nagroda. Na wyróżnienie zapracował przede wszystkim podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie poprowadził Argentynę do zdobycia tytułu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędziowie podejmują decyzje wbrew sobie, żeby przeżyć. Boją się"

Leo Messi nie powiedział ani słowa na temat PSG po odebraniu Złotej Piłki. "Brak klasy"

W przemowie po odebraniu nagrody Messi bardzo dziękował kolegom z reprezentacji, a także kilku innym osobom. Nie powiedział za to ani słowa na temat Paris Saint-Germain, które reprezentował w poprzednim sezonie. Tam miał okres dobrej gry, ale po mundialu wyglądał dużo gorzej i niespecjalnie pomógł drużynie choćby w Lidze Mistrzów (odpadła już w 1/8 finału). W dodatku pod koniec sezonu bez zgody klubu wyjechał na kilka dni do Arabii Saudyjskiej, przez co na krótko został zawieszony. Latem wygasł jego kontrakt i odszedł do Interu Miami.

To, że Argentyńczyk pominął były zespół, nie umknęło uwadze internautów. "Podziękował wszystkim oprócz PSG", "Wstydliwe, że Leo Messi ani razu nie przywołał PSG w swoim przemówieniu. To całkowity brak szacunku", "Cóż za brak klasy ze strony Lionela Messiego, który nie wspomniał nawet roli o sztabu PSG w walce o jego ósmą Złotą Piłkę" - czytamy.

Przypomniano też, że 36-latek rozstawał się z paryżanami w nie najlepszej atmosferze. "Ostatnim razem, gdy Messi mówił o PSG, pozostanie zatem to żałosne wideo nagrane w schowku na miotły, w którym miał na sobie marynarkę narzuconą na spodnie dresowe w barwach PSG. Nie zapomnimy" - zauważył jeden z użytkowników.

Niektórzy podeszli do sprawy z większym dystansem. "Kibice Paryża szukają w przemówieniu Messiego słów na temat PSG" - tak jeden z internautów podpisał wideo, na którym Kylian Mbappe za czymś się rozgląda.

PSG pogratulowało Leo Messiemu. "Hołd dla największych graczy"

PSG zareagowała na wyniki plebiscytu i pogratulowało osiągniętych wyników Messiemu, Kylianowi Mbappe (trzecie miejsce) oraz Randalowi Kolo Muaniemu (28. miejsce). - Złota Piłka jest hołdem dla największych graczy z całego świata. Jesteśmy bardzo dumni, że dwóch zawodników PSG z sezonu 2022/2023 znalazło się na podium, to odzwierciedla geniusz Leo i Kyliana. Cieszymy się również, że Randal, który trafił do nas latem, został doceniony, demonstrując standardy doskonałości utrzymywane w Paris Saint-Germain rok po roku - powiedział Nasser Al-Khelaifi, prezes i dyrektor generalny klubu.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Leo Messi był piłkarzem PSG w latach 2021-2023. W jego barwach rozegrał 75 meczów, strzelił 32 gole i zaliczył 35 asyst. Sięgnął po dwa mistrzostwa Francji oraz jeden Superpuchar Francji.