Zaskakujące słowa prawdy na temat Roberta Lewandowskiego. "Zmienił się"

Z powodu kontuzji w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto (1:0) Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i trzy mecze FC Barcelony. Napastnik wrócił do gry w El Clasico i spędził na boisku 30 minut, ale jego zespół przegrał 1:2. Podobnie jak w wielu meczach Polak nie miał wielkiego wpływu na grę zespołu Xaviego, ale otrzymał pochwałę od Bernda Schustera.

Robert Lewandowski słabszy niż w przeszłości? Bernd Schuster wyjaśnia

W debiutanckich rozgrywkach w Barcelonie Lewandowski zdobył 23 gole i został królem strzelców LaLiga. W obecnym sezonie Polak spisuje się znacznie słabiej i na razie po 11 meczach ma na koncie tylko sześć trafień i cztery asysty we wszystkich rozgrywkach.

Zarówno kibice FC Barcelony, jak i reprezentacji Polski mogli wielokrotnie narzekać na formę napastnika, który nie mógł być liderem zespołów. W tym sezonie w sześciu meczach Barcelony nie zdobył gola i trudno wierzyć, że w wieku 35 lat będzie w stanie znów strzelać na zawołanie. Takie zdanie głosi także Bernd Schuster.

- Trochę się zmienił. W Bayernie bezlitośnie przekraczał barierę 40 bramek bez problemów. Na razie w Barcelonie miał 23 trafienia w debiutanckim sezonie, ale strzelał w ważnych momentach w drodze do mistrzostwa - przyznał były piłkarz Barcelony w rozmowie z "Bildem".

Zmiana Lewandowskiego nie oznacza jednak, że Schuster nie widziałby go już w topowym klubie. Jego zdaniem 35-latek jest potrzebny Barcelonie i trenerowi Xaviemu na boisku i poza nim.

- To już nie tylko człowiek od strzelania bramek. To czołowy zawodnik, którego doświadczenie pomaga wielkim talentom pokroju Gaviego. Chciał nowego wyzwania po odejściu z Bayernu i właśnie w pełni je podejmuje. Nie może go zabraknąć i obecnie Barcelona nie może go zastąpić - podsumował mistrz Hiszpanii z Barceloną i dwukrotny mistrz z Realem Madryt.

Powrót Roberta Lewandowskiego do formy po kontuzji oraz pierwszego składu Barcelony prawdopodobnie zobaczymy w sobotę 4 listopada. Wtedy to drużyna Xaviego zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad. Starcie zaplanowano na godzinę 21:00.