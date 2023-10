Sceny na gali Złotej Piłki. Słynny youtuber chciał być śmieszny [WIDEO]

W poniedziałek na gali "France Football" Lionel Messi odebrał historyczną, ósmą Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza ostatniego roku. Wśród zaproszonych gości byli nie tylko obecni i byli piłkarze, ale też ludzie mediów i internetu.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Jednym z nich był amerykański youtuber IShowSpeed. 18-letni Amerykanin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców internetowych treści. Zasłynął nietypowymi, kontrowersyjnymi zachowaniami i uwielbieniem dla Cristiano Ronaldo.

Amerykanin okazał to w końcówce gali, kiedy wciąż spodziewał się, że - mimo przecieków sprzed wydarzenia - to Portugalczyk zostanie nagrodzony Złotą Piłką. Kiedy okazało się, że nagroda trafiła do Messiego, IShowSpeed nie mógł w to uwierzyć. Amerykanin najpierw pytał: "Jak to? Dlaczego?", a potem zaczął szczekać.

Gvardiol zmieszany zachowaniem amerykańskiego youtubera

Podobnie zachowywał się przed galą. IShowSpeed spotkał kilka gwiazd, z którymi żartował w swoim stylu. Przedrzeźniał zawodników Manchesteru City: Bernardo Silvę i Erlinga Haalanda. Spotkał też Novaka Djokovicia, któremu powiedział, że jest piłkarzem Milanu.

IShowSpeed zażartował też z innego zawodnika mistrza Anglii - Josko Gvardiola. Chorwacki obrońca sam zagaił 18-latka, pytając, czy ten może zrobić sobie zdjęcie z jego przyjacielem. IShowSpeed się zgodził, jednak nie rozpoznał piłkarza Manchesteru City.

W trakcie streamu na czacie uwagę na to zwrócili mu jego widzowie. Zaraz po zrobieniu zdjęcia przyjacielowi, Gvardiol odszedł od youtubera. Ten, uczulony przez widzów, przywołał z powrotem piłkarza. - Hej ty, wróć! Tak, ty! - wołał IShowSpeed, wskazując palcem na Gvardiola.

- Jesteś Gvardolijan? Gvardoliv? Tak mi piszą na czasie - kontynuował Amerykanin. - Coś się nie zgadza. To nieprawda - odpowiedział lekko zmieszany i zażenowany Chorwat. - Trollują mnie na czacie. Ja wiem kim jest Gvardoliv. On gra w Barcelonie - zakończył IShowSpeed, gdy Gvardiol ponownie od niego odszedł.

21-letni Gvardiol to wychowanek Dinama Zagrzeb. Latem tego roku chorwacki stoper przeniósł się z RB Lipsk do Manchesteru City za 90 mln euro. W obecnym sezonie zagrał już 11 razy. Gvardiol to także brązowy medalista mistrzostw świata z Kataru.