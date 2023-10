Mundial znów zimą?! Został tylko jeden kraj. Największy rywal właśnie się wycofał

Choć do kolejnych mistrzostw świata w piłce nożnej pozostały jeszcze trzy lata, to FIFA już pracuje nad wyborem gospodarza w 2034 roku. Powoli poznajemy ostateczne kandydatury, z których wyłania się główny faworyt. Tym bardziej że we wtorek wniosek o organizację mundialu wycofał jeden z kluczowych krajów. To dość spore zaskoczenie, tym bardziej że miał on już doświadczenie w organizacji tak wielkich imprez.

Fot. Martin Meissner / AP Photo