Tak wygląda klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Lewandowski i wspaniałe duo

Robert Lewandowski, co prawda we wtorkowym meczu z Bayernem Monachium bramki nie strzelił, ale jego trzy trafienia przeciwko Viktorii Pilzno pozwalają mu utrzymywać się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Polak musiał się jednak z niepokojem oglądać na rywali. Dwóm nawet udało się go dogonić.

Robert Lewandowski nie jest już samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów

Do Lewandowskiego na fotel lidera dołączyli Kylian Mbappe i Erling Haaland. Ten pierwszy trafił do siatki w meczu PSG z Maccabi Hajfa (3:1) i ma już na koncie tyle samo bramek, co polski napastnik, bo tydzień temu dwukrotnie pokonał bramkarza Juventusu Turyn Mattię Perina. Drugi także miał w dorobku dwa gole po pierwszej kolejce, w której dwa razy trafiał do siatki Sevilli. Teraz dołożył gola w starciu Manchesteru City z Borussią Dortmund (2:1).

Za plecami Lewandowskiego, Francuza i Norwega znalazł się Mychaiło Mudryk z Szachtara Donieck. Ukrainiec strzelił bramkę i zanotował dwie asysty w I kolejce przeciwko RB Lipsk, a w środowym spotkaniu przeciwko Celtikowi Glasgow również wpisał się na listę strzelców, a jego zespół zremisował 1:1.

Piotr Zieliński piąty, choć miał wyborną szansę na awans

Piątą pozycję ex aequo zajmują piłkarze z dorobkiem dwóch bramek i jednej asysty. Wśród nich znalazł się reprezentant Polski Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli na cały ten dorobek zapracował w jednym meczu - przeciwko Liverpoolowi przed tygodniem. W środowy wieczór mógł powiększyć swoją zdobycz, ale w starciu z Rangersami nie wykorzystał rzutu karnego. Oprócz Polaka takim stanem posiadania może pochwalić się również Mohammed Kudus z Ajaxu Amsterdam i Leroy Sane z Bayernu Monachium.

Czołówka klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów po dwóch kolejkach:

1. Robert Lewandowski (FC Barcelona), Kylian Mbappe (PSG), Erling Haaland (Manchester City) - 3 gole

* Mudryk wyprzedza w klasyfikacji Zielińskiego, Kudusa i Sane, ze względu na większą liczbę asyst, które w przypadku tej samej liczby bramek są decydujące