Kibice Celticu obrażali Elżbietę II. Ohydny transparent na stadionie Legii

Większość Szkocji wciąż opłakuje śmierć królowej Elżbiety II, ale nie kibice Celticu. To klub katolicki, założony przez irlandzkich emigrantów, którzy w ohydny sposób fetują śmierć najdłużej panującej władczyni Wielkiej Brytanii. I robią to także na stadionach piłkarskich. Ale może na początek kilka słów wyjaśnienia, bo żeby zrozumieć, o co chodzi, trzeba cofnąć się do historii. Do konfliktu irlandzko-brytyjskiego z przełomu XVI i XVII wieku, który na sile przybrał w XIX wieku, gdy Irlandia została częścią Zjednoczonego Królestwa. Jej mieszkańców nie traktowano jednak jak obywateli tej samej kategorii, a Irlandczycy do dziś wypominają Brytyjczykom mordy na swoich rodakach i wielki głód, podczas którego zmarło 1,5 mln mieszkańców Zielonej Wyspy.

W skrócie: ten konflikt ma podłoże historyczne, a za część tej historii - stojąc po stronie Irlandczyków - uznają się także szkoccy fani Celticu, którzy w środę postanowili to zamanifestować na stadionie Legii Warszawa.

"J***ć koronę" - taki transparent, oczywiście w języku angielskim, pojawił się jeszcze przed meczem między górną i dolną trybuną na sektorze gości. Teoretycznie Celtic może mieć z tego powodu problemy, bo UEFA zakazuje eksponowania jakichkolwiek treści politycznych na stadionach. A delegat bez problemu w środę mógł je dostrzec, bo transparent wisiał przez całe spotkanie. I rzucał się w oczy. Tak samo, jak kibice Celticu, którzy licznie przylecieli do Polski. W znacznie większej grupie niż w połowie lipca, kiedy Legia Warszawa przy Łazienkowskiej grała towarzyski mecz z Celtikiem, w którym żegnała Artura Boruca.

"Przysięgam, że dałbym ci znać"

- Gdybym miał więcej biletów, to przysięgam, że dałbym ci znać - wykrzykiwał przed stadionem do słuchawki kibic ubrany w biało-czerwone barwy. Ale biletów już nie było - dzień przed meczem w sprzedaży zostało około tysiąca sztuk. Tak ubranych kibiców - tzn. w jakiekolwiek barwy - również było trudno dostrzec w środę wieczorem w okolicach Łazienkowskiej. Można było co prawda tam kupić ukraińskie flagi, szaliki czy inne pamiątki, ale na stadionie one w ogóle nie rzucały się w oczy.

Co innego z dopingiem, ale tutaj dominowali tylko fani Celticu. Szkoci rozśpiewani byli już w trakcie rozgrzewki. A później także w trakcie mecz. Na pozostałych trybunach można było wtedy dostrzec wolne miejsca, ale to wcale nie oznacza, że wejściówki były w sprzedaży - jak zarzekał się kibic pod stadionem, wierzymy mu - bo większość rozeszła się znacznie wcześniej. W ramach pakietów, które obowiązywały nie tylko na środowy mecz z Celtikiem, ale też będą obowiązywały na dwa kolejne: z RB Lipsk i przede wszystkim z Realem Madryt.

Celtic grał w swoim stylu, ale Szachtar się obudził

- Naprzód Szachtar, naprzód Ukraino. Razem po zwycięstwo - krzyknął Łukasz "Juras" Jurkowski, stadionowy spiker także na legijnych meczach. Ale jeśli ktoś wtedy ruszył do przodu, to był to Celtic, a nie Szachtar. Kibice Ukraińców jeszcze dobrze nie usiedli na trybunach, a goście już mieli doskonałą okazję, by prowadzić. W 2. minucie błyskawicznie przechwycili piłkę przed polem karnym, ale Kyogo Furuhashi oddał niecelny strzał. W 10. minucie było już jednak 1:0 dla Celticu po tym, jak Szkoci, którzy w każdym meczu grają agresywnym pressingiem - tak było także tydzień temu przeciwko Realowi (0:3) - znowu na połowie rywali odebrali piłkę, a szybką akcję wykończył Reo Hatate.

Szkocki sektor wtedy świętował, a reszta stadionu przebudziła się dopiero po 30 minutach. Była wtedy idealnie 19:16, kiedy z trybun poniosło się głośne "Szachtar, Szachtar". Kibiców dopingujących ukraińską drużynę z pewnością obudziła bramka Michajło Mudryka, który w 29. minucie doprowadził do remisu. Zorganizowany doping dla Szachtara trwał jednak krótko, był prowadzony zrywami. Także w drugiej połowie, kiedy był od razu wygwizdywany przez fanów Celticu, którzy po chwili - jak już uciszyli pozostałe trybuny buczeniem i gwizdami - wracali do swoich przyśpiewek.

Liga Mistrzów wróciła po sześciu latach

Sześć lat. Tyle czekano, by Liga Mistrzów wróciła na Łazienkowską. Środowy mecz był jednak inny niż wszystkie poprzednie. Kiedy we wrześniu 2016 roku Legia Besnika Hasiego podejmowała Borussię Dortmund (0:6), zaczęło się wtedy podniośle, ale atmosferę szybko popsuli chuligani, którzy pod koniec pierwszej połowy próbowali wtargnąć na sektor gości. Na stadionie rozpętała się awantura, UEFA szybko wszczęła postępowanie przeciwko warszawskiemu klubowi, czego efektem było to, że niespełna dwa miesiące później Legia Jacka Magiery z Realem (3:3) zagrała już przy pustych trybunach.

Za miesiąc do Warszawy znowu przyleci Real Madryt - obrońca tytułu. Ale już nie po to, by grać z Legią, a właśnie z Szachtarem, który w środę zremisował z Celtikiem 1:1. Zmieni się także to, że spotkanie zobaczą kibice, bo fani Szachtara, którzy w środę pojawili się na stadionie przy Łazienkowskiej, może nie byli tak głośni jak fani Celticu, ale byli spokojni. I wykupili już większość biletów w pakietach na wszystkie trzy mecze, bo tych nieoficjalnie sprzedało się około 20 tys.