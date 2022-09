Cudowna akcja Dinama nie wystarczyła. Milan pewnie wygrał [WIDEO]

- Środowe spotkanie jest bardzo ważne, ale jeszcze niedecydujące o awansie, bo będzie jeszcze kilka kolejek - w swoim stylu tonował nastroje Stefano Pioli. Trener Milanu jednak doskonale sobie zdawał sprawę, że mistrzowie Włoch musieli wygrać starcie z Dinamem, po tym jak tylko zremisowali z Red Bullem Salzburg (1:1). W dwumeczu przeciwko Chelsea będzie trudno o jakiekolwiek punkty. Ale wróćmy na San Siro.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Salihamidzić pod szatnią. Wyjątkowe ujęcia

Niezwykły rekord Bayernu. 1813 dni. Pamiętna chwila. Zaraz potem poleciał Ancelotti

Pewna wygrana Milanu

Milan przeważał od pierwszej minuty, ale miał kłopoty z finalizacją klarownych akcji. Gospodarze objęli prowadzenie dopiero po rzucie karnym z 45. minuty. Josip Sutalo, stoper Dinamo, sfaulował Rafaela Leao, a bramkę z jedenastego metra zdobył niezawodny Olivier Giroud. Niezawodny, bo Francuz zdobył już czwartą bramkę w tym sezonie, ale pierwszą w tej edycji LM.

Tuż po przerwie było już 2:0. Lewym skrzydłem popędził Rafael Leao, a następnie dograł do Alexisa Saelemaekersa, który głową pokonał bramkarza. Belg zawodzi w Serie A, ale w LM pięknieje. To właśnie on trafił tydzień temu przeciwko Red Bullowi.

Po tak piorunującym początku drugiej połowy, wydawało się, że Milan będzie spokojnie kontrolował mecz. Tyle, że już w 56. minucie Dinamo zdobyło kontaktową bramkę. Mislav Orsic wykończył piękną zespołową akcję.

Ale zanim Dinamo zdążyło się rozkręcić, to szybko zostało skarcone. W 77. minucie Milan zdobył bramkę dzięki duetowi: Theo Hernandez & Tommaso Pobega. Włoch zagrał do Francuza i wbiegł w pole karne, a Theo pięknie mu odegrał, więc Pobega dopełnił formalności mocnym strzałem z bliska.

Później nie padła już żadna bramka. Milan ma cztery punkty i zagra w następnej kolejce z Chelsea (0 pkt), natomiast Dinamo Zagrzeb (3 pkt) zmierzy się z Red Bullem (1 pkt). Mecz 2. kolejki pomiędzy Salzburgiem a Chelsea rozpocznie się w środę o godz. 21:00.

Liga Mistrzów w Warszawie

Liga Mistrzów wróciła do Warszawy. Ale nie chodzi o Legię Warszawa, a o Szachtar Donieck, który rozgrywa swoje mecze na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Tam, ostatni raz odegrano piękny hymn LM w sezonie 2016/17, gdy Legia grała w fazie grupowej, a jej rywalami były Real, Borussia Dortmund oraz Sporting CP. Ale skupmy się na obecnym sezonie.

Szachtar, po sensacyjnym rozbiciu 4:1 RB Lipsk, mierzył się z Celtikiem Glasgow, który tydzień temu przegrał 0:3 z Realem Madryt. A co się działo w środę? Celtic objął prowadzenie w 10. minucie, gdy Reo Hatate przelobował bramkarza, ale piłka odbiła się jeszcze nieszczęśliwie od Artema Bondarenki.

W 29. minucie było już 1:1, a ładną bramkę zdobył Mykhailo Mudryk. Później nie padła już żadna bramka.

Dla Szachtara mecze poza własnym stadionem nie są nowością. Klub, którego domem do 2014 roku była nowoczesna Donbass Arena, od kilku lat gra na wyjeździe. Problemy zaczęły się po rosyjskiej agresji na Donbas osiem lat temu.