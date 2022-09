Kamery wychwyciły spięcie Mbappe z Hakimim. "Przeprosiny nie wystarczą" [WIDEO]

6 września w ramach pierwszej kolejki tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain na własnym stadionie zmierzyło się z Juventusem. Mistrzowie Francji po dominacji szczególnie w pierwszej połowie wygrali z włoskim zespołem 2:1.

Wynik spotkania już w 5. minucie rywalizacji otworzył Kylian Mbappe. Neymar podał do Francuza w pole karne, a ten popisał się mocnym strzałem w długi róg, czym nie dał szans Perinowi. 17. minut później napastnik ponownie wpisał się na listę strzelców. Tym razem asystował mu Achraf Hakimi, który świetnie podłączył się do akcji i zgrał 23-latkowi piłkę w polu karnym.

Gdyby liderowi PSG dopisało szczęście mógłby mecz zakończyć hat-trikiem. Jednak w jednej z akcji nie popisał się Hakimi. Obrońca nie podał piłki do niepilnowanego Mbappe, tylko sam zdecydował się na strzał. To wyraźnie nie spodobało się Francuzowi, który nerwowo gestykulował w kierunku piłkarza.

Emocje nie opadły także po zakończeniu spotkania. W drodze do szatni Mbappe zaczepił Marokańczyka i jasno dał mu do zrozumienia, co myśli na temat jego zachowania. - Naprawdę byłem w idealnej pozycji do oddania strzału. Obejrzyj wideo - powiedział Francuz.

- Jeśli tak było, to przepraszam - odpowiedział mu Hakimi. Na te słowa bardzo ostro zareagował Mbappe, pokazując po raz kolejny, kto jest liderem drużyny. - Nie wystarczy tylko przeprosić. Podawaj mi dobre piłki - podkreślił dosadnie Francuz.

Mbappe miał pretensje do obrońcy, choć sam także zachowywał się w tym spotkaniu samolubnie. Chodzi przede wszystkim o akcję z 51. minuty meczu, za którą pretensje do 23-letniego napastnika miał Neymar. Wówczas Leo Messi popisał.się znakomitym prostopadłym podaniem do Mbappe. Młody Francuz mógł wybrać strzał z nieco ostrego kąta lub wyłożenie piłki na praktycznie pustą bramkę do Neymara. 23-latek wybrał pierwszą opcję, co bardzo nie spodobało się reprezentantowi Brazylii.

W ostatnim czasie konflikty w PSG są na porządku dziennym. Od kiedy Mbappe przedłużył kontrakt, na mocy którego otrzymał mnóstwo przywilejów, mocno podkreśla swoją pozycję na boisku, co nie podoba się pozostałym piłkarzom. Szczególnie negatywne emocje panują pomiędzy Francuzem a Neymarem. Zawodnicy niejednokrotnie awanturowali się w szatni oraz na treningach. Dochodziło nawet do sytuacji, podczas których koledzy z drużyny musieli ich rozdzielać.