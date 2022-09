FC Barcelona ma nowego Neymara. Stworzył go Xavi. Zero wątpliwości

- Jest szczęśliwy, cieszy się grą i swoimi występami. Jest bardzo ważny nie tylko dla mnie, ale też dla całego zespołu. To dobry dzieciak, który robi różnicę na boisku. Asystuje, strzela gole, jest bardzo groźny i widać, że jest w znakomitej formie - tak formę Ousmane'a Dembele podsumował trener FC Barcelony, Xavi.

W środę wicemistrzowie Hiszpanii pokonali Viktorię Pilzno (5:1) w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, a francuski skrzydłowy był jednym z najlepszych zawodników na boisku. Mimo że Dembele nie strzelił gola, to co chwilę zagrażał bramce mistrzów Czech i miał też dwie asysty.

Pierwszą w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy ambitnie wywalczył piłkę i podał do Roberta Lewandowskiego. Drugą w 71. minucie, kiedy efektownie obsłużył zagraniem Ferrana Torresa. 25-latek zaliczył kolejny efektowny występ w tym sezonie. W pięciu meczach Dembele ma na koncie gola i cztery asysty.

- Nie chcę za bardzo zasypać go pochwałami, ale jego umiejętności i możliwości w grze jeden na jednego są na poziomie Neymara. Dembele ma wielkie możliwości, ale musi je też wykorzystać, by stać się jeszcze lepszym. Na pewno może poprawić się w kwestii liczb: oddawania strzałów na bramkę i strzelania goli - powiedział Xavi.

To właśnie Hiszpanowi przypisuje się zasługi w odzyskaniu Dembele dla Barcelony. Francuz trafił na Camp Nou w 2017 roku za ponad 100 mln euro, ale bardzo długo wydawało się, że jego transfer okaże się potężnym niewypałem. Dembele rozczarowywał na boisku, ale też poza nim, sprawiając mnóstwo problemów wychowawczych.

Jeszcze sześć miesięcy temu wszystko wskazywało na to, że Francuz nie przedłuży kontraktu z klubem. Dembele był łączony m.in. z transferem do Chelsea, ale mimo to został w Barcelonie. Dlaczego? Bo Xavi w niego uwierzył i na niego postawił.

Dość powiedzieć, że od połowy lutego do końca poprzedniego sezonu Francuz strzelił jednego gola i miał aż 11 asyst. W całym sezonie zdobył dwie bramki i miał 13 asyst. Dembele odżył pod wodzą nowego trenera i dzisiaj jest jednym z liderów zespołu.

"Jeszcze niedawno Dembele był jedną nogą poza klubem. Opinia publiczna była przeciwko niemu i nikt nie wiedział, co on w ogóle myśli. Teraz każdy go chwali, jest świetny nie tylko na boisku i w końcu przypomina piłkarza, jakiego sobie tu wyobrażano. Dembele jest na ustach wszystkich. Chociaż w jego przypadku to nic nowego, to w końcu mówi się o nim tak, jak wszyscy by tego chcieli" - napisał kataloński "Sport".