Po meczu poprosili Lewandowskiego, by powiedział coś po hiszpańsku. Tylko dwa słowa

Robert Lewandowski w środę wieczorem przeszedł do historii. Został pierwszym piłkarzem, który strzelił hat-tricka w trzech drużynach w Lidze Mistrzów: Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i FC Barcelonie. Co więcej, Polak poprowadził Barcelonę do zwycięstwa aż 5:1 nad Viktorią Pilzno, dzięki czemu zespół Xaviego jest liderem grupy C, wyprzedzając Bayern Monachium.

REKLAMA

Zobacz wideo Samochód Lewandowskiego został otoczony. "Mnie to przeraziło"

Lewandowski przemówił po hiszpańsku do kibiców. "Muchas gracias"

Po meczu Lewandowski został poproszony o kilka słów po hiszpańsku do zebranych kibiców. Polski napastnik zdecydował się na użycie języka angielskiego. - Gdy na Camp Nou słyszysz swoje imię skandowane przez tysiące kibiców, to jest to coś wyjątkowego. Mogę powiedzieć im tylko: muchas gracias - powiedział Lewandowski.

Hiszpanie odlecieli po wyczynie Lewandowskiego. "Niemożliwy do powtórzenia"

- Czuję się wspaniale. Liga Mistrzów to coś niesamowitego. Szczególnie gdy grasz pierwszy mecz w niej na Camp Nou. Jestem dumny z nas. Skompletowałem hat-trick, a my zdobyliśmy pięć bramek. Od pierwszej minuty mieliśmy mecz pod kontrolą. Wiedzieliśmy, że wygramy. Musimy być skupieni i głodni w kolejnych meczach. Musimy wygrywać i zdobywać wiele bramek - mówił Lewandowski w rozmowach po meczu.

Przed Barceloną teraz najtrudniejsze spotkanie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W Monachium zmierzy się z Bayernem. - Wiem, że cały następny tydzień będzie dla nas bardzo ważny. Nie mówię tylko o Lidze Mistrzów. Jeszcze nie myślałem o meczu z Bayernem. Mamy do niego kilka dni. W każdym spotkaniu musimy teraz udowadniać, że umiemy grać dobrze. Przed nami trudne mecze, na które musimy być gotowi - dodał polski napastnik.