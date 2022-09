Xavi określił Roberta Lewandowskiego tylko jednym słowem. W punkt

Robert Lewandowski zanotował kolejny fantastyczny występ w FC Barcelonie. Polak był czołową postacią drużyny w wygranym 5:1 spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Viktorii Pilzno, strzelając pierwszego hat-tricka w nowym klubie. Dzięki temu w pięciu występach Polak ma na koncie już osiem bramek.

Xavi docenia wpływ Roberta Lewandowskiego. Chwali go też Sergi Roberto

Po końcowym gwizdku Xavi Hernandez był niezwykle zadowolony z postawy Lewandowskiego. - Robert jest nienasycony. Jestem zachwycony tym, jak trenuje i pomaga swoim kolegom z drużyny. Jest skromny, ale daje też świetne wskazówki. Jestem zadowolony nie tylko z hat-tricka, ale także jego pracy i tego, jak dominuje na boisku - powiedział trener Barcy.

Sam Lewandowski wtórował Xaviemu i stwierdził, że również odczuwa duży głód kolejnych bramek. - Czuję się świetnie, a Liga Mistrzów jest zawsze wyjątkowa. Ważne jest dla mnie to, aby ciągle być skupionym. Nie myślę jeszcze o meczu z Bayernem i choć będzie to trudny mecz, będziemy gotowi. Chcę strzelić jak najwięcej goli - skomentował.

Zachwyt nad grą Lewandowskiego wyraził również Sergi Roberto, który asystował Polakowi przy bramce na 2:0. - To dar, że Lewandowski jest tutaj z nami. Zamierza nam wiele dać i już to pokazuje. Chce strzelać jak najwięcej goli. Jestem niesamowitym i bardzo profesjonalnym zawodnikiem, a do tego wspaniałą osobą - stwierdził zawodnik Barcy.

Dzięki strzeleniu trzech bramek w meczu z Viktorią Pilzno, Robert Lewandowski przesunął się na trzecie miejsce w historycznej klasyfikacji strzelców w Lidze Mistrzów. Z 89 bramkami na koncie wyprzedza Karima Benzemę o trzy trafienia. Przed nim znajdują się już tylko Leo Messi (125 goli) i Cristiano Ronaldo (140 goli).