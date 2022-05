Ceny biletów na finał LM robią wrażenie. "The Sun" szacuje: 3,5 mln funtów

Niemożliwe w piłce nożnej nie istnieje. Przynajmniej dla Realu Madryt, który w niesamowitym stylu wyeliminował w fazie pucharowej Ligi Mistrzów kolejno: Paris Saint Germain, Chelsea i teraz Manchester City. W finale Królewscy zmierzą się z Liverpoolem, który z odprawił Inter, Benfikę i Villarreal. Dla obu drużyn będzie to rewanż za rozgrywki 2018/19, gdy lepszy okazał się Real (3:1).

Finał zapowiada się kapitalnie, ale fani muszą głęboko sięgnąć do kieszeni, by obejrzeć go z wysokości trybun. Jak donosi "The Sun", kibice Liverpoolu wydadzą co najmniej 3,5 miliona funtów, aby 28 maja odwiedzić Stade de France. Skąd taka kwota?

UEFA uznała, że oba kluby dostaną po 20 tysięcy biletów na finał, co stanowi połowę pojemności paryskiego stadionu. Poznaliśmy ceny biletów.

bilety 1 kategorii kosztują 579 funtów (trochę ponad 3 tysiące złotych)

bilety 2 kategorii kosztują 410 funtów

bilety 3 kategorii kosztują 125 funtów

bilety 4 kategorii kosztują 50 funtów

Najwięcej wejściówek będzie w kategorii trzeciej, bo około 11 tysięcy. Czwartej kategorii biletów będzie niespełna pięć tysięcy. Biletów kategorii drugiej będzie 3280, a pierwszej - niespełna tysiąc.

Kto skomentuje finał Ligi Mistrzów?

Fani piłki nożnej w Polsce będą mogli obejrzeć transmisję ze spotkania Real Madryt - Liverpool w TVP. W czwartek ogłoszono, kto skomentuje finał Ligi Mistrzów na antenach należących do niej stacji. Relacjonować mecz będą Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila (były reprezentant Polski) a więc duet, który usłyszeć można było także w trakcie środowego starcia Realu z Manchesterem City. Polsat jeszcze nie ogłosił swoich komentatorów.