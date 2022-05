Bramkarz Realu o finale Ligi Mistrzów: Dla Liverpoolu to będzie trudniejsze spotkanie

Real Madryt przeszedł drogę z piekła do nieba. Zaczęło się od porażki 3:4 z Manchesterem City w półfinale Ligi Mistrzów. A zakończyło wygraną 3:1 w rewanżu na Santiago Bernabeu. Piłkarze Carlo Ancelottiego zdobyli dwie arcyważne bramki w 90. i 91. minucie. Gola na wagę awansu w dogrywce z rzutu karnego strzelił Karim Benzema.

Liverpool na tym samym etapie rozgrywek dość sprawnie poradził sobie z Villarrealem. W pierwszym meczu na Anfield zespół Juergena Kloppa wygrał bez żadnych problemów 2:0. Rewanż w Hiszpanii był już dużo trudniejszy, a szczególnie pierwsza połowa, w której Villarreal strzelił dwa gole. Liverpool zrewanżował się jednak z podwójną siłą, zdobywając w drugiej części gry trzy bramki. Mecz zakończył się rezultatem 3:2 dla angielskiego klubu.

Finał Ligi Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Obie drużyny znają się już z przeszłości, bo mierzyły się ze sobą na tym samym etapie rozgrywek w 2018 roku. Wtedy lepszy okazał się Real Madryt, który wygrał 3:1 po fatalnych błędach Lorisa Kariusa, ówczesnego bramkarza Liverpoolu. Tegoroczny finał będzie więc szansą na rewanż dla angielskiego klubu.

Do meczu zostały jeszcze trzy tygodnie. Thibaut Courtois w jednym z wywiadów powiedział, dlaczego Real Madryt jest w lepszej sytuacji niż Liverpool. - Grają w tym sezonie naprawdę rewelacyjnie, więc to będzie bardzo trudny mecz. Jedyną dobrą informacją dla nas jest to, że nie gramy już o nic. Możemy dobrze wypocząć przed tym starciem, podczas gdy Liverpool gra o wygraną w Premier League. Dla nich będzie to nieco trudniejsze spotkanie - mówił Belg w rozmowie z beIN Sports.

Kilka dni temu Real Madryt świętował zdobycie 35. tytułu mistrzowskiego w Hiszpanii. Zespół Ancelottiego przypieczętował zwycięstwo wygraną 4:0 z Espanyolem. Liverpool natomiast wciąż nie może być pewny mistrzostwa Anglii. Drużyna Juergena Kloppa znajduje się na 2. miejscu w tabeli i traci do prowadzącego Manchesteru City jeden punkt. Do końca sezonu zostały jeszcze trzy kolejki (nie licząc zaległych meczów).

