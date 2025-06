Gigantyczna sensacja w Lidze Narodów! Brązowi medaliści IO nie ugrali nawet seta

Przed tygodniem grę w siatkarskiej Lidze Narodów rozpoczęły panie, a teraz przyszedł wreszcie czas na panów. Rano polskiego czasu reprezentacja Polski wygrała 3:1 z Holandią. "Rywalizacja w chińskim Xi'an była polem do eksperymentów dla Nikoli Grbicia. Najbardziej doświadczonymi graczami w tym turnieju byli Artur Szalpuk i Rafał Szymura. Na tle Holandii zagrało kilku debiutantów, w tym Kewin Sasak, który był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Atakujący Bogdanki LUK Lublin potwierdził, że od play-offów PlusLigi pozostaje w kapitalnej formie" - pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Stany Zjednoczone rozpoczynają Ligę Narodów od przegranej

Z kolei w Rio de Janeiro Ukraina zmierzyła się brązowymi medalistami igrzysk olimpijskich w Paryżu - Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie, podobnie jak Polacy, potraktowali pierwsze mecze w Lidze Narodów jako poligon doświadczalny, więc próżno w ich drużynie było szukać takich gwiazd jak Aaron Russell czy Matthew Anderson. I to zdecydowanie przełożyło się na wynik.

Pierwsze dwa sety to od początku prowadzenie i kontrola wyniku ze strony naszych wschodnich sąsiadów. Ukraińcy prowadzeni przez 33-letniego Wasyla Tupczija (16 punktów w całym meczu) mieli przewagę i bez większych nerwów oraz problemów wygrali pierwszego seta 25:22, a drugiego 25:20.

W trzeciej partii Amerykanie nieco poprawili poziom swojej gry i to oni długo prowadzili to jednym, czy dwoma punktami i to się utrzymało aż do wyniku 19:18. Ukraińcy poprawi grę przy własnym serwisie i to pozwoliło im zamknąć cały mecz wynikiem 3:0 (25:22, 25:20, 25:23), czym sprawili sensację, bo chociaż Amerykanie przyjechali w eksperymentalnym składzie, to dalej są topową drużyną na świecie.

W drugiej kolejce Ligi Narodów Ukraina zmierzy się z Kubą, a Stany Zjednoczone z Iranem.