Tak wygląda tabela "polskiej" grupy Euro U-21 po meczu z Gruzją

Reprezentacja Polski do lat 21 rozpoczęła udział w swoich ósmych mistrzostwach Europy w tej kategorii. Biało-czerwoni powrócili na Euro U-21 po sześciu latach przerwy. W 2019 roku, choć wygrali dwa z trzech meczów grupowych, to właśnie na fazie grupowej zakończyli swoją przygodę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien zastąpić Michała Probierza? Kosecki: Powinien zostać grającym trenerem!

Oto tabela. Polacy rozpoczęli Euro U-21

Podopieczni Adama Majewskiego - tak jak zespół Czesława Michniewicza w 2019 roku - trafili do trudnej grupy. Przed sześcioma laty Polacy grali z Belgią (3:2), Włochami (1:0) i Hiszpanią (0:5). Tym razem los skojarzył ich z Gruzją, Portugalią i Francją.

W pierwszej kolejce spotkań biało-czerwoni zmierzyli się z Gruzinami - ćwierćfinalistami ostatniej edycji turnieju. Niestety - od 55. minuty meczu i gola Nodara Lominadze - musieli odrabiać straty. Z rzutu karnego wyrównał Jakub Kałuziński. Niestety, w doliczonym czasie gry Vasil Gordedziani zapewnił Gruzji trzy punkty.

W drugim meczu naszej grupy Francja mierzyła się w Trenczynie z Portugalią. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Takie rezultaty oznaczają, że po pierwszej kolejce fazy grupowej w grupie C prowadzą Gruzini. Drugie miejsce ex aequo zajmują Francuzi i Portugalczycy, a tabelę zamykają Polacy. Warto pamiętać, że awans do fazy pucharowej wywalczą tylko dwie najlepsze reprezentacje z każdej z grup.

Tabela grupy C na Euro U-21:

1. Gruzja - 1 mecz, 3 punkty, bilans bramkowy: 2:1

2. Francja - 1 mecz, 1 punkt, bilans bramkowy: 0:0

2. Portugalia - 1 mecz, 1 punkt, bilans bramkowy: 0:0

4. Polska - 1 mecz, 0 punktów, bilans bramkowy: 1:2

Kolejne spotkanie podopieczni Adama Majewskiego rozegrają w sobotę 14 czerwca w Trenczynie. Ich rywalem będzie Portugalia. W tym samym czasie - oba mecze o 21:00 - w Żylinie dojdzie do meczu Francji z Gruzją. Na zakończenie fazy grupowej, we wtorek 17 czerwca o 18:00 zostaną rozegrane mecze Gruzji z Portugalią (w Trenczynie) i Francji z Polską (w Żylinie)

Kolejne mecze w "polskiej" grupie: