Klamka zapadła. Lech zdecydował ws. wielkiego transferowego niewypału

Nadchodzi koniec Adriela Ba Louy w Lechu Poznań. Iworyjski skrzydłowy, ogromna transferowa pomyłka "Kolejorza" od dawna widnieje na szczycie listy piłkarzy "do pożegnania" wśród kibiców tego klubu. Teraz do podobnego wniosku doszli włodarze z Poznania. Wedle informacji Sebastiana Staszewskiego, zawodnik nie pojedzie z zespołem na obóz przygotowawczy do Turcji, a co więcej, budzi już też zainteresowanie innych klubów. Jakich?

