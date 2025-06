Ostre słowa o Lewandowskim. "Kierują nim jak na joysticku"

Lewandowski znalazł się na celowniku nie tylko, kiedy w celu odpoczynku zrezygnował z gry w spotkaniach z Mołdawią oraz Finlandią. Lecz również, gdy ostatecznie zameldował się jako "kibic" na pierwszym z tym meczów, który miał być pożegnaniem z kadrą Kamila Grosickiego. Niektórzy uznali to za zagrywkę pijarową i oskarżyli Polaka o nieszczerość. Na ten moment, po konflikcie z Michałem Probierzem, nie wiadomo, jaka dokładnie czeka przyszłość Lewandowskiego w kadrze - kiedy do niej wróci i w jakiej roli.

Jakub Kosecki o Robercie Lewandowskim. Apel do piłkarza FC Barcelony

Nie jest tajemnicą, że z Lewandowskim, jako jednym z najlepiej zarabiających i najpopularniejszych aktywnych piłkarzy na świecie, pracuje cały sztab ludzi. Również od kwestii marketingowych oraz pijarowych. Właśnie do tego odniósł się w programie "To jest Sport.pl" Kosecki: - Chciałbym, żeby Robert Lewandowski czasami coś sam z siebie przedstawił, powiedział. A nie przez ludzi, którzy zarządzają jego pijarem. I non stop czuwają nad tym, żeby jak najszybciej gasić pożar, pisząc różne formułki za niego. Praktycznie kierują nim jak na joysticku - powiedział były reprezentant Polski.

Na tym Kosecki jednak nie poprzestał, apelując do Lewego o większą szczerość. - Ja chciałbym zobaczyć Roberta Lewandowskiego, który wychodzi i mówi wszystkim, jak to wygląda. Co o tym myśli. Czy chciałbyś przeprosić, czy nie. On zresztą nie musi przepraszać. Ale chciałbym zobaczyć jego szczerą reakcję, bo mam dosyć tych formułek, które są wygłaszane ostatnio przez wszystkich piłkarzy - zakończył były zawodnik m.in. Legii Warszawa.

Robert Lewandowski jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Rozegrał w niej 158 meczów, w których zdobył 85 bramek. Obecnie 36-latek jest w trakcie wakacji, bo jego FC Barcelona nie występuje w Klubowych Mistrzostwach Świata w USA.