Kompromitacja Barcelony, Flick przemówił. "Szczerze mówiąc"

Dani Olmo latem trafił do FC Barcelony z RB Lipsk za 55 milionów euro i wystąpił w 15 z 24 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował asystę. Reprezentant Hiszpanii został jednak zarejestrowany tylko do końca grudnia 2024 roku i władze katalońskiego klubu nie zdążyły znaleźć pieniędzy na zarejestrowanie piłkarza do końca sezonu. Z tego też powodu Dani Olmo oraz Pau Victor są wyrejestrowani i przynajmniej na dzisiaj nie będą mogli zagrać w kolejnych meczach FC Barcelony.

Cała sprawa jest ogromną kompromitacją w wykonaniu prezydenta Joana Laporty i jego świty, która uderza w wizerunek FC Barcelony. Co prawda ciągle trwają usilne prace nad odwróceniem sytuacji, ale nie wiadomo, jak to się skończy.

Hansi Flick o sytuacji Daniego Olmo i Pau Victora. "Robię swoje"

Tego tematu nie mogło zabraknąć na piątkowej konferencji prasowej Hansiego Flicka przed kolejnym meczem FC Barcelony. - Nie chcę za dużo mówić o Danim Olmo i Pau Victorze. To nie moja praca. Rozmawiałem dziś z prezydentem i mam zaufanie do klubu. Oni wykonują swoją pracę, a ja swoją - podkreślił.

- Szczerze mówiąc, nie jestem zadowolony z tej sytuacji. Zawodnicy również, ale jest, jak jest. Jesteśmy profesjonalistami i optymistami. Musimy poczekać na decyzję - dodał niemiecki szkoleniowiec FC Barcelony. - Co powiedziałem prezydentowi? Gdy z nim rozmawiam, to prywatnie i to pozostaje między nami.

Flick został zapytany także o to, czy wszystko w Barcelonie przebiega tak, jak się spodziewał. - Zakochałem się we wszystkim od pierwszej sekundy pobytu w Barcelonie. Mentalność w szatni jest niewiarygodna. To naprawdę dobra atmosfera. Dlatego uwielbiamy tu pracować - powiedział dyplomatycznie.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w Pucharze Króla na wyjeździe z UD Barbastro w sobotę 4 stycznia o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.