Inter w pierwszym meczu na KMŚ zremisował z meksykańskim Monterrey 1:1. Tuż po nim głośno zrobiło się o naszych piłkarzach - Piotrze Zielińskim oraz Nicoli Zalewskim, którzy między treningami wybrali się na miasto, by nieco poznać okolicę. I właśnie wtedy zatrzymał ich jeden z mieszkańców Los Angeles. Zadał im kilka pytań, z czego relację zamieścił na TikToku. I w sieci momentalnie rozpętała się burza. Wszystko przez odpowiedź Zalewskiego na jedno z pytań.

Włosi piszą o Zalewskim przed meczem z Urawą. Wszystko jasne

Inter już w sobotę rozegra drugie spotkanie na KMŚ. Jego rywalem będzie prowadzona przez Macieja Skorżę Urawa Red Diamonds. Dziennik "La Gazzetta Dello Sport" ujawnił, że najprawdopodobniej od pierwszej minuty na boisku zobaczymy właśnie Zalewskiego. "Uważajcie na wszelkie oryginalne manewry w środku pola. W przedmeczowych gierkach Polak zajmował miejsce Mkhitaryana. Pozwoliłoby to na przemodelowanie ustawienia ze zwykłego 1-3-5-2 na 1-3-4-2-1" - czytamy.

"Lautaro jako samotny napastnik, natomiast za nim były zawodnik AS Romy i Sebastiano Esposito" - uzupełniono, zaznaczając, że Christian Chivu "bardziej niż czegokolwiek innego szuka odpowiedniego partnera dla Lautaro, biorąc pod uwagę, że Thuram nie jest gotowy do gry. Tak samo uważa Sky Sports, które wytypowało następujący skład: Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - L.Henrique, Barella, Asllani, Dimarco - S.Esposito, Zalewski - Lautaro Martinez.

Gdyby Zalewski zaprezentował się dobrze, to może już w najbliższych godzinach zostać wykupiony z AS Romy. Dziennik "Il Romanista" podał, że pierwszy termin na wykup skończył się 18 czerwca, ale nowy potrwa od 22 do 24 czerwca. Inter zapłaci za niego w sumie 6,3 mln euro.

Tuż przed sobotnią rywalizacją wspomniano również o Zielińskim. "Inter po raz kolejny zagra bez sześciu wielkich graczy" - napisała "LGDS", wymieniając Calhanoglu, Dumfriesa, Frattesiego, Bissecka oraz właśnie Thurama i naszego piłkarza.

Spotkanie Inter - Urawa odbędzie się w sobotę 21 czerwca. Początek o godz. 21 czasu polskiego. Zanim do tego dojdzie fani będą mieli okazję obejrzeć mecz między afrykańskim Mamelodi z Borussią Dortmund, która po remisie z Fluminense będzie chciała zanotować pierwsze zwycięstwo.