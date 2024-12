Klub ekstraklasy wydał bolesny werdykt. Znany piłkarz na wylocie

Zagłębie Lubin w pierwszej części sezonu ekstraklasy zdobyło zaledwie 19 pkt i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową. Przez to w przerwie zimowej należy się spodziewać dość stanowczych ruchów w klubie. Niektóre już zostały zapowiedziane.

Zagłębie Lubin już się z tym nie kryje. Chce pożegnać dwóch piłkarzy

W kadrze jest sporo zawodników z kontraktami wygasającymi z końcem czerwca 2025 r. Część z tych piłkarzy raczej nie znajduje się w długoterminowych planach klubu, co podano do wiadomości w mediach społecznościowych.

"Informujemy, iż obrońcy Bartosz Kopacz i Luis Mata otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów podczas zimowego okienka transferowego" - przekazano w poniedziałek 30 grudnia na oficjalnym profilu klubu w serwisie X.

Bartosz Kopacz i Luis Mata na wylocie z Zagłębia Lubin

32-letni Kopacz występuje w dolnośląskim zespole od lipca 2017 r., z przerwą na pobyt w Lechii Gdańsk (sierpień 2020 - styczeń 2022 r.). Dla Zagłębia rozegrał 182 mecze, strzelił sześć goli i zanotował sześć asyst. aczkolwiek nawet tak długi staż i idące za tym przywileje (raz zagrał z opaską kapitana) nie uchroniły go przed popadnięciem w niełaskę. Zresztą w obecnych rozgrywkach wystąpił tylko ośmiokrotnie (sześć razy w ekstraklasie i dwa razy w Pucharze Polski).

Podobnie wygląda sytuacja 27-letniego Maty, grającego w Lubinie od lutego 2023 r. W tym sezonie zaliczył on nieco więcej występów od Kopacza, bo 12 (10 w lidze i dwa w PP), lecz ostatni 31 października. Widać zatem, że wypadł z łask trenera Marcina Włodarskiego i raczej nie ma co liczyć na radykalną odmianę sytuacji. A od początku pobytu na Dolnym Śląsku rozegrał 30 meczów (zero goli, jedna asysta).

Mimo wszystko obaj zawodnicy powinni stawić się na starcie przygotowań Zagłębia. Nastąpi to 6 stycznia, a cztery dni później zespół uda się na dwutygodniowy obóz do tureckiego Belek. Natomiast pierwszy mecz po przerwie zimowej rozegra 1 lutego, rywalem będzie Pogoń Szczecin.