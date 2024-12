Gigantyczny skandal z polskimi sędziami. Jest decyzja PZPN

Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał na początku sierpnia wywołali międzynarodowy skandal. Tuż przed rozgrywanym w Lublinie meczem Dynamo Kijów - Rangers (kwalifikacje Ligi Mistrzów), w którym mieli pełnić role arbitrów VAR, zostali zatrzymani przez policję za kradzież znaku drogowego i wylądowali na izbie wytrzeźwień (we krwi mieli ok. 1,8 promila alkoholu).

