Włosi bezlitośni dla Polaka po meczu w Serie A. Niestety

"To jest skandal i totalna kompromitacja', 'Wstyd coś takiego pokazywać w koszulce reprezentacji Polski' - tak fani podsumowali występ Pawła Dawidowicza w październikowym spotkaniu z Chorwacją (3:3). Jak się okazało, wówczas defensor zmagał się z urazem, który wykluczył go z gry na sześć tygodni. Doszedł już jednak do siebie i regularnie pojawia się na murawie. Tyle tylko, że jego forma pozostawia wiele do życzenia. Niemal po każdym meczu Hellasu Verona na Polaka spada spora krytyka.

"Dawidowicz i Magnani to najsłabsi środkowi obrońcy w Serie A. Od jakiegoś czasu jego występy są coraz gorsze. Ale tak źle jeszcze nie było, odkąd dołączył do Werony. Zaginiony. Być może jego czas w Weronie dobiegł końca" - podkreślały media, a także kibice. Polak miał okazję zmazać plamę w poniedziałkowy wieczór, kiedy to Hellas grał na wyjeździe z Bologną FC. I choć ekipa z Werony dość niespodziewanie triumfowała 3:2, to sam Dawidowicz po raz kolejny zaprezentował się... słabo.

Paweł Dawidowicz zrugany przez Włochów. "Wyróżniał się faulami"

Polak opuścił murawę już w 59. minucie spotkania. Jak podaje portal SofaScore miał 17 kontaktów z piłką, a także skuteczność podań na poziomie 70 procent. Tyle tylko, że czterokrotnie stracił futbolówkę, prezentując ją właściwie rywalom. Tym samym otrzymał notę "6,1" w 10-stopniowej skali, co było najsłabszą oceną tego dnia w Hellasie.

Dość przeciętny występ Polaka dostrzegły też włoskie media. Notę "5,5" otrzymał m.in. od calciohellas.it. Dziennikarze krótko, ale dosadnie podsumowali jego grę. "Mecz pełen cierpienia. Pozwolił Dominguezowi [strzelcowi dwóch goli, przyp. red.] na kolejny krok" - czytamy. Równie surowo oceniła go redakcja tuttohellasverona.it.

"Ciągle musiał mierzyć się z trudnościami stawianymi przez nieuchwytnego Domingueza, który był zdecydowanie lepszy tego dnia. Dawidowicz otrzymał żółtą kartkę, przez co Zanetti podjął mądrą decyzję, by go zastąpić" - ocenili dziennikarze. Jeszcze surowej na temat Polaka wypowiadał się portal tuttomercatoweb.com. "Od początku był zdenerwowany. Co więcej, bardziej wyróżniał się faulami niż dobrą grą w defensywie. Zanetti to dostrzegł i zmienił go, by uniknąć większych kłopotów" - czytamy. Dziennikarze wystawili mu tylko "5", co było najsłabszą notę w Hellasie. Podobnie zresztą postąpiła redakcja oggisportnotizie.it.

Co z Dawidowiczem w Hellasie i reprezentacji Polski?

Dzięki temu zwycięstwu Hellas nieco oddalił się od strefy spadkowej. Ma cztery punkty przewagi, ale wciąż jest uwikłany w walkę o utrzymanie. Jak ten mecz wpłynie na pozycję Dawidowicza w drużynie, w której rozegrał 11 meczów w tym sezonie? Dziennikarze zgodnie podkreślali, że lepszy występ dał jego zmiennik, a więc Giangiacomo Magnani.

Czy trener zdecyduje się wyrzucić Polaka z pierwszego składu? Tego nie wiadomo. Mimo słabszych występów szkoleniowiec jak dotąd stawiał na Dawidowicza i to od pierwszych minut. Pewne jest jednak, że w najwyższej formie 29-latek się nie znajduje. Podobnie wygląda jego sytuacja w reprezentacji. - Ja już wielokrotnie to mówiłem. Ta kadra już powinna być bez Dawidowicza. Był przymierzany i próbowany ponad dekadę, a ma występów mniej ode mnie i może z jeden dobry. Ja bym sobie już darował na przyszłość - podkreślał Wojciech Kowalczyk.