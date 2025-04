Stało się! Ekstraklasa podpisała umowę z gigantem

- Najnowsza umowa jest dla nas bardzo korzystna nie tylko z uwagi na najwyższy poziom sprzętu, ale także zwiększone zaangażowanie naszego Sponsora Technicznego we wspieranie rozwoju ligi w wymiarze finansowym i merytorycznym - powiedział prezes zarządu Ekstraklasy Marcin Animucki. O tym, że polska liga się rozwija, świadczą słowa menadżera marki "to dla nas powód do dumy".

Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię (3)