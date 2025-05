FC Barcelona jest coraz bliżej zapewnienia sobie mistrzostwa Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka wygrał 4:3 z Realem Madryt w majowym El Clasico i ma siedem punktów przewagi nad odwiecznym rywalem. Aby tytuł stał się faktem i by nie trzeba było patrzeć się na innych, Barcelona musi wygrać w czwartkowych derbach z Espanyolem. Mimo że Wojciech Szczęsny puścił trzy gole w Klasyku, to nie jest przesadnie krytykowany przez hiszpańskie media. "Nie mógł nic zrobić przy dwóch z trzech goli Mbappe" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Hansi Flick otoczony przed ośrodkiem treningowym Barcelony!

Żona Szczęsnego będzie miała kluczowe znaczenie. "Tego się nie wstydzę"

Kataloński "Sport" zareagował na słowa wypowiedziane przez Szczęsnego po El Clasico. Bramkarz Barcelony ujawnił, że sporo do powiedzenia ws. jego przyszłości będzie miała żona, a więc Marina Łuczenko-Szczęsna. - Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Większość decyzji w moim domu podejmuje żona, czego się nie wstydzę - tłumaczył Szczęsny w rozmowie z Canal+ Sport.

Łuczenko-Szczęsna opublikowała post na Instagramie, na którym czule obejmuje się z mężem na płycie stadionu po meczu. Ten post polubiło ponad 300 tys. osób. "Żona Szczęsnego jest stałym bywalcem Montjuic, odkąd Polak podpisał kontrakt z Barceloną. Wojciech ujawnił, że to jego żona będzie miała duży wpływ na wybór co do dalszej przyszłości. W krótkim czasie Szczęsny zdobył sympatię wszystkich fanów. Do tego stopnia, że zarząd szuka sposobu na przedłużenie z nim kontraktu" - pisze "Sport".

Ze słów Szczęsnego wynika, że jeszcze nie wie, czy będzie reprezentował barwy Barcelony w kolejnych dwóch sezonach. - Nasze życie nie kręci się tylko wokół Wojtusia. Tak było przez ostatnie paręnaście lat, ale myślę, że jestem to winny rodzinie i żonie, abyśmy takie decyzje podejmowali razem. Po prostu jeszcze nie zdecydowałem. Uznaliśmy, że przyjeżdżamy tutaj na rok i próbujemy spełniać marzenia, a potem wracamy do gry w golfa - opowiadał bramkarz Barcelony.

Hiszpańskie media już wcześniej pisały sporo o Łuczenko-Szczęsnej. "Wszechstronna żona Szczęsnego. Żona zawodnika Barcelony jest w Polsce osobą znaną dzięki występom w telewizji oraz muzyce. To oszałamiająca nowa WAG FC Barcelony" - możemy czytać w hiszpańskiej prasie.

Zobacz też: Kylian Mbappe przemówił po klęsce z FC Barceloną. Wymownie

FC Barcelona zagra jeszcze trzy mecze w tym sezonie ligi hiszpańskiej - z Espanyolem (15.05), Villarrealem (18.05) i Athletikiem (25.05).