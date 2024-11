To już pewne! Goncalo Feio ukarany. Nie poprowadzi Legii w hitowym meczu

- Była 87. minuta wyrównanego meczu i remis 1:1. Właśnie wtedy ucierpiał Rafał Gikiewicz, bramkarz Widzewa Łódź. Został jednak na boisku. Po chwili gospodarze mieli rzut rożny. Z prawej strony dośrodkował Ruben Vinagre, źle w piłkę na 14 metrze trafił rezerwowy Jurgen Celhaka, ale trafiła ona do Pawła Wszołka na czwarty metr, a ten głową trafił do siatki! - relacjonował dziennikarz Sport.pl Paweł Matys.

Feio ukarany. Nie poprowadzi Legii

Goncalo Feio mógł triumfować, choć jeszcze dziesięć minut wcześniej nie miał powodów do radości. W 77. minucie meczu Damian Sylwestrzak sięgnął do kieszonki i pokazał Portugalczykowi żółtą kartkę. To było czwarte takie napomnienie w tym sezonie. Już wtedy jasne się stało, że szkoleniowca nie zobaczymy w następnej kolejce.

W niej Legię czeka kolejny trudny test. Pojedzie na teren lidera ekstraklasy. W meczu z Lechem Poznań na ławce nie pojawi się Feio. Wszystko przez to, że napomnienie było czwartą kartką w tym sezonie. Trenerów obowiązują takie same zasady jak piłkarzy.

- Goncalo Feio wyleciał z meczu z Lechem Poznań. Chcąc karnego za przewrócenie się Chodyny na piłce - tak na portalu X komentował dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

Zanim jednak Legia pojedzie do Poznania czeka ją jeszcze jeden mecz. W czwartkowy wieczór zmierzy się z Dinamem Mińsk. Będzie chciała dopisać trzy punkty do sześciu, które zdobyła w poprzednich dwóch spotkaniach Ligi Konferencji. Mecz z Lechem zaplanowano na niedzielę 10 listopada.

W tabeli warszawianie zajmują piąte miejsce. Zgromadzili 25 punktów. To o sześć mniej niż liderujący Lech i zajmująca drugie miejsce Jagiellonia. Legię wyprzedzają jeszcze Raków Częstochowa (30 punktów) i Cracovia (29 punktów).