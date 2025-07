Kolejny Polak dołącza do Interu Mediolan. To nie żart

W ubiegłym tygodniu pojawiły się pierwsze doniesienia ws. tego, że Inter Mediolan chce sprowadzić do siebie urodzonego w 2008 roku Patryka Mackiewicza. "To bardzo utalentowany polski środkowy obrońca. Ma 17 lat i w swojej karierze szkolił się już w drużynach młodzieżowych Znicza Pruszków, Legii Warszawa oraz ostatnio Polonii Warszawa" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl o zawodniku, który ma już za sobą debiut w reprezentacji Polski do lat 17.

Patryk Mackiewicz jest o krok od oficjalnego dołączenia do Interu Mediolan

Od kilku dni we włoskich mediach pojawiały się doniesienia, że Patryk Mackiewicz lada moment zostanie nowym piłkarzem Interu Mediolan, gdzie będzie grał w młodzieżowej ekipie U-20 (Primavera). Chociaż nie było jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie, to zdaniem Tuttosport Polak podpisał już umowę z Interem i od kolejnego sezonu będzie występować na włoskich boiskach.

Razem z Mackiewiczem do młodzieżowej drużyny klubu z Mediolanu dołączył także norweski napastnik z rocznika 2008 - Jonas Dahlberg Strand, który występował w młodzieżowych drużynach Bodo/Glimt.

Jeśli Patryk Mackiewicz dołączy do Interu Mediolan, to w klubowych budynkach pewnie nie raz spotka się z Piotrem Zielińskim i Nicolą Zalewskim, którzy od poprzedniego sezonu występują w pierwszej drużynie tej ekipy. Kto wie, może za jakiś czas doczekamy się trójki polskich zawodników w pierwszym składzie finalistów ostatniej edycji Ligi Mistrzów.