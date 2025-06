Klub z topowej ligi zgłasza się po Pululu! Jagiellonia zarobi krocie

- W piłce nożnej trzeba się liczyć ze wszystkim. Póki otwarte jest okno transferowe, wszystko trzeba mieć na uwadze. Ofert oficjalnych nie ma, ci zawodnicy będą się przygotowywać z nami. Zarówno Afimico Pululu, jak i Sławomir Abramowicz dostali dłuższe urlopy - mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. Król strzelców Ligi Konferencji (osiem trafień) zdecydowanie nie narzeka na brak ofert.

Afimico Pululu rozchwytywany. "Szybkie, niedrogie rozwiązanie o dużym potencjale"

Do grona klubów zainteresowanych napastnikiem dołączyło Nantes. "Poszukują zatem szybkiego, niedrogiego rozwiązania o dużym potencjale. W tym kontekście pojawia się Pululu" - czytamy, a gracza określono mianem "klejnotu z Polski".

Zacytowano też opinię skauta z Europy Wschodniej. - To, co widziałem w wykonaniu Pululu w Europie w minionym sezonie, stało na bardzo wysokim poziomie - stwierdził. "Ten wszechstronny zawodnik, zdolny do gry w ataku lub na skrzydle, pasuje do stylu gry, jaki chce obrać Luis Castro" - dodano w artykule.

Afimico Pululu wyceniony przez Nantes

Padła nawet potencjalna kwota transferowa, choć klub należący do Waldemara Kity ma rywala. "Nantes jest skłonne zainwestować do 5 mln euro. [...] Konkurencja ze strony Lorient, które podobno złożyło już ofertę, komplikuje jednak sprawę" - dodano.

Nantes w ostatnim sezonie Ligue 1 zajęło 13. miejsce. To ośmiokrotny mistrz kraju, trzykrotny zdobywca Superpucharu Francji i czterokrotny Pucharu Francji - po ten trzeci tytuł ostatnio sięgnęło w sezonie 2021/22.

Afimico Pululu jest piłkarzem Jagiellonii Białystok od lata 2023 r. W minionych rozgrywkach zdobył 21 bramek i zanotował cztery asysty w 53 meczach, natomiast jego ogólny bilans w podlaskim klubie to 87 występów, 35 trafień oraz dziewięć asyst.