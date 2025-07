Szczęsny wybrał najlepszego sportowca w historii Polski. Nie wahał się ani sekundy

Wojciech Szczęsny niedawno przedłużył kontrakt z FC Barceloną i rozpoczął przygotowania do drugiego sezonu w tym klubie. Zanim to nastąpiło, udał się na wakacje. Trochę czasu spędził także w Polsce. Teraz specjalnym nagraniem z jego udziałem podzielił się portal Meczyki.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Najlepszy polski sportowiec w historii? Tak odpowiedział Szczęsny: "Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to..."

Na swoim TikToku portal zamieścił wideo, na którym Szczęsny króciutko odpowiadał na szybkie, proste pytania. Mogliśmy dowiedzieć się m.in., że ulubionym polskim raperem naszego bramkarza jest Quebonafide, ulubionym polski miastem - Warszawa, a ulubioną grą komputerową - FIFA. W pewnym momencie padło pytanie o najlepszego polskiego sportowca w historii.

Na kogo postawił Szczęsny? Kandydatów jest na pewno sporo. Irena Szewińska, Robert Korzeniowski, Adam Małysz, Justyna Kowalczyk, Iga Świątek... i wciąż można by wymieniać i wymieniać. Tymczasem 35-latek odpowiedział niemal bez wahania . - Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Robert Lewandowski - rzucił szybko.

Bramkarz FC Barcelony postawił zatem na swojego kolegę z drużyny. Mimo wszystko wybór może niektórych dziwić. Lewandowski jest co prawda legendą światowego futbolu, triumfatorem Ligi Mistrzów i wielokrotnym królem strzelców czołowych europejskich lig, ale z drugiej nigdy nie zdobył trofeum z reprezentacją Polski. Jego osiągnięcia trudno jednak zestawiać z medalami olimpijskimi czy mistrzostw świata, a tego typu wybór zawsze pozostaje subiektywny.

Szczęsny miał też okazję ocenić... samego siebie. Tym razem nie był jednak pytany o swoje poczynania boiskowe, ale występ w teledysku Maty. Możemy go bowiem oglądać w klipie "Lloret de Mar". Jaką notę wystawił sobie w skali od 1 do 10? - 10! Gra aktorska? 10 - wypalił wprost.