Niesamowite, co wyemitowali o Świątek w koreańskiej telewizji

Niewiele ponad tydzień temu Iga Świątek (3. WTA) wygrała Wimbledon pierwszy raz w karierze, sięgając po szósty tytuł wielkoszlemowy. Jednocześnie równie wiele, co o jej triumfie, mówiło się o truskawach z makaronem, które rozpropagowała po jednym z meczów. - Mam swoje ulubione danie, jadłam je w dzieciństwie. To makaron z truskawkami, do tego z jogurtem. Powinniście spróbować, to jest świetne! - powiedziała po wygranym spotkaniu w trzeciej rundzie Wimbledonu, czym wywołała niemałe poruszenie w tenisowym świecie.

Także Koreańczycy pochylili się nad kwestią ulubionego dania Igi Świątek

"Gwiazda tenisa chwaliła makaron truskawkowo-jogurtowy. Wimbledonowi zaparło dech w piersiach" - tak z kolei całą sprawę opisywał na swojej stronie "The New York Times". Poza Amerykanami kwestia makaronu z truskawkami poruszyła także Koreańczyków, którzy wyemitowali informację nt. temat w programie informacyjnym.

W poniższym nagraniu można zobaczyć moment, gdy Świątek pochwaliła się posiłkiem w relacji na Instagramie. Następnie wspomniany artykuł z "The New York Times", reakcję włoskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych, czy wpis premiera Donalda Tuska, gdy zapozował z rzeczonym daniem.

Po kilku dniach wolnego Iga Świątek wróciła do treningów, żeby w optymalnej formie przystąpić do sezonu na kortach twardych. Kolejnym turniejem, w którym powinniśmy zobaczyć Polkę, jest WTA 1000 w Montrealu, który zostanie rozegrany w dniach 27 lipca - 7 sierpnia.