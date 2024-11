102. minuta meczu i Mourinho dosłownie oszalał. Aż się biedak poturbował

Co za thriller w lidze tureckiej i co za radość Jose Mourinho! Prowadzone przez legendarnego Portugalczyka Fenerbahce pokonało na wyjeździe Trabzonspor 3:2, zdobywając zwycięskiego gola w 102. minucie meczu! Po tym trafieniu słynny trener oszalał z radości i chciał wykonać efektowny ślizg na kolanach. Niespecjalnie mu to jednak wyszło, przez co zaliczył zabawną wpadkę.

