Raków Częstochowa oddaje gwiazdę! Miliony na stole

Do rozpoczęcia nowego sezonu Ekstraklasy pozostał niecały miesiąc. Tymczasem w Rakowie Częstochowa rośnie liczba niewiadomych. Na największą wyrasta obsada środka pola. Niedawno na fanów wicemistrza Polski jak grom z jasnego nieba spadły hiobowe wieści o bardzo poważnej kontuzji filaru drugiej linii zespołu, czyli Władysława Koczerhina. Ukrainiec podczas jednego z treningów zerwał więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę. W praktyce oznacza to, że przyszły sezon ma z głowy, bo rehabilitacja potrwa co najmniej dziewięć miesięcy.

Raków uszanuje obietnicę. Gwiazdor może odejść

Teraz z kolei wygląda na to, że w środku pola częstochowian w nadchodzących rozgrywkach nie zobaczymy kolejnej osoby. Możliwość odejścia Gustava Berggrena była realna od dłuższego czasu. Według portalu Weszło Szwed dogadał się tak z klubem, że tego lata w razie ciekawej oferty będzie mógł odejść. Raków najwyraźniej nawet mimo utraty Koczerhina nie chce wystawiać 27-latka do wiatru i wywiąże się ze swojej części obietnicy. Szwedzki dziennik "Aftonbladet" podał już nawet, dokąd ma trafić i za ile.

MLS wzywa Berggrena. Dołączy do Polaka

Zdaniem tamtejszego dziennikarza Daniela Kristofferssona zawodnik wicemistrzów Polski jest o krok od dołączenia do New York Red Bulls. Amerykański przyczółek stajni Red Bulla to aktualnie 8. drużyna Konferencji Wschodniej w lidze MLS. Według szwedzkiego dziennika rozmowy są już na finiszu, a Raków za swojego piłkarza ma otrzymać ok. 1,3 miliona euro, czyli mniej więcej 5,52 mln złotych. Pomocnik dołączy tam m.in. do byłego piłkarza Bayernu Monachium Erica Maxima Choupo-Motinga oraz młodzieżowego reprezentanta Polski Wiktora Bogacza.

Jeżeli doniesienia się potwierdzą, Berggren wskoczy do Top 6 najdrożej sprzedanych przez częstochowian zawodników, wyprzedzając Vladislavsa Gutkovskisa (wg. transfermarkt.de za 0,8 mln euro do koreańskiego Daejeon Hana Citizen). Niekwestionowanym liderem jest Ante Crnac, który za 11 mln euro trafił latem 2024 roku do Norwich. Berggren w minionym sezonie rozegrał w barwach Rakowa ponad 2800 minut i w Ekstraklasie strzelił dwa gole oraz dorzucił dwie asysty.