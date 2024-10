Sceny w Ekstraklasie. Rzut karny w 96. minucie i stało się to

Była 93. minuta niedzielnego meczu PKO BP Ekstraklasy: Pogoń Szczecin - Piast Gliwice. Mądrze broniący się goście byli bardzo blisko wywiezienia punktu z jednego z najtrudniejszych terenów w Polsce. Pogoń Szczecin dotychczas w pięciu poprzednich spotkaniach przed własną publicznością zdobyła komplet punktów. Właśnie wtedy gospodarze przeprowadzili ostatni atak. Po dośrodkowaniu z prawej strony w polu karnym upadł Patryk Paryzek, po tym jak nadepnął na niego Tomas Huk.

Wielkie emocje w Szczecinie

Zawodnicy Pogoni błyskawicznie podbiegli do sędziego Damiana Sylwestrzaka i domagali się rzutu karnego. Rafał Kurzawa za zbyt ostre protesty otrzymał nawet natychmiast od arbitra żółtą kartkę. Po chwili Damian Sylwestrzał dostał sygnał z wozu VAR i zdecydował się sam obejrzeć powtórkę starcia w polu karnym Piasta. Obejrzał ją błyskawicznie i pokazał na jedenasty metr. Ukarał też Tomasa Huka drugą żółtą kartką w meczu, a za zbyt intensywne protesty z boiska wylecieli też obaj trenerzy: Robert Kolendowicz (Pogoń Szczecin) i Aleksandar Vuković (Piast Gliwice).

To jednak nie koniec wielkich emocji w tym pojedynku. Do rzutu karnego podszedł Efthymios Koulouris. Strzelił w róg, ale jego intencje wyczuł bramkarz Frantisek Plach i odbił piłkę. Poleciała ona jednak wprost pod nogi Greka, który skuteczną dobitką dał gola gospodarzom. W 97. minucie! Dla Koulourisa była to szósta bramka w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie i wraz ze Szwedem Mikaelem Ishakiem (Lech Poznań) jest wiceliderem wśród najskuteczniejszych. Z dziewięcioma golami prowadzi Leonardo Rocha z Radomiaka.

- Jesteśmy rozczarowani, bo to my mieliśmy lepsze okazje do zdobycia gola. Szkoda, bo tutaj w Szczecinie mało kto zdobywa chociaż punkt, a my mogliśmy nawet wygrać - podsumował po meczu Grzegorz Tomasiewicz, pomocnik Piasta przed kamerami Canal+Sport.

Pogoń Szczecin po tej wygranej ma 19 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Lecha Poznań traci sześć punktów. Piast Gliwice z 15 punktami jest na dziewiątej pozycji.

W następnej kolejce Pogoń Szczecin zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa (20 października o godz. 17.30), a Piast Gliwice zagra w Kielcach z Koroną (18 października, godz. 18).

W innym niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy Śląsk Wrocław przegrał u siebie z Cracovią 2:4, choć prowadził po zaledwie ośmiu minutach już 2:0. Na zakończenie kolejki hit: Jagiellonia Białystok gra z Legią Warszawa. Relację na żywo z tego pojedynku można śledzić tutaj.