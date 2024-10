Flick wypalił wprost o Lewandowskim po meczu Barcelony

Robert Lewandowski zachwycił w meczu dziewiątej kolejki La Liga przeciwko Deportivo Alaves. Napastnik FC Barcelony w niewiele ponad pół godziny meczu skompletował hat-tricka i zapewnił swojej drużynie wygraną 3:0. Dzięki temu drużyna Hansiego Flicka zachowuje trzy punkty przewagi nad drugim Realem Madryt w tabeli ligi hiszpańskiej.

Hat-trick przeciwko Deportivo Alaves był trzecim Roberta Lewandowskiego w historii jego występów dla FC Barcelony. Ostatniego ustrzelił w wygranym 4:2 meczu z Valencią. Było to dokładnie 160 dni temu.

Hansi Flick zachwycony Robertem Lewandowskim. Co za słowa po hat-tricku

Po spotkaniu z Deportivo Alaves o występ swojego napastnika był pytany trener FC Barcelony Hansi Flick. - Lewandowski jest najlepszy w polu karnym rywali. Znam go jeszcze z czasów Bayernu Monachium. Dla mnie jest najlepszy - powiedział wprost niemiecki szkoleniowiec w rozmowie z platformą DAZN. Następnie nt. polskiego napastnika wypowiedział się na pomeczowej konferencji prasowej.

- Uważam Lewandowskiego za najlepszego w polu karnym i grze przed bramką. To, co robi, jest fantastyczne. Jak dotąd wszystko wychodzi mu perfekcyjnie. Jest w bardzo dobrej formie, fizycznie jest gotowy na 100 proc., a wszyscy koledzy z drużyny go wspierają. Jestem zadowolony z trzech punktów i jego występu - podkreślił Flick.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski ma 12 bramek i dwie asysty w 11 występach dla FC Barcelony. Dziesięć z tych bramek zdobył w lidze hiszpańskiej, w której przewodzi w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 20 października u siebie z Sevillą o godz. 21:00. Wtedy też Robert Lewandowski będzie miał okazje na kolejne bramki, a szansę na debiut w bramce katalońskiego klubu może otrzymać Wojciech Szczęsny.