Nowy prezes klubu Ekstraklasy szokuje dziennikarzy. "Niewesoło się zapowiada"

Po zakończeniu ubiegłego sezonu w Koronie Kielce doszło do wielkich zmian. Klub rozstał się z dyrektorem sportowym Pawłem Golańskim. Zastąpił go Paweł Tomczyk, który wcześniej pracował w Motorze Lublin. Potem dotychczasowy prezes Łukasz Jabłoński niespodziewanie złożył rezygnacje. Jego obowiązki tymczasowo przejął Karol Jakubczyk. W połowie sierpnia zrobiło się bardzo głośno w mediach o Koronie Kielce za sprawą artykułu portalu Weszło.com na temat brata prezesa Karola Jakubczyka, który miał "pociągać sznurkami" w klubie, choć jest tylko radnym.

Nowy prezes klubu Ekstraklasy szokuje. Chce cenzurować tytuły dziennikarzom

W poniedziałek 9 września Rada Nadzorcza Spółki Korona S.A. postanowiła powołać nowego prezesa. "Artur Jankowski nowym Prezesem Zarządu Korona S.A." - poinformował klub na oficjalnej stronie. "Pracował i rozwijał z powodzeniem firmy handlowe i przemysłowe na kilku ważnych rynkach w Polsce: Warszawa, Łódź, Śląsk, Poznań, Wrocław, Kraków czy Lubin. Wyszkolił grupę handlowców i menadżerów, którzy dalej odnoszą sukcesy zawodowe. Jest trenerem z zakresu sprzedaży i negocjacji" - dodano w oficjalnym komunikacie.

- Wierzę, że ta współpraca będzie bardzo dobra. Są wyznaczone cele, myślę, że jeszcze bardziej je sprecyzujemy po audycie, który otrzymamy. To, co powiedziała pani prezydent, jest najważniejsze: to gra w Ekstraklasie, stabilność finansowa i organizacja klubu pod kątem stabilności i płacy pracowników - powiedział Artur Jankowski.

Jak się okazuje, ciekawie było również po oficjalnej konferencji prasowej. Wtedy Jankowski rozmawiał z dziennikarzami. Mówił im m.in. w jaki sposób będą mogli się z nim kontaktować i zapowiedział, że chce autoryzacji wszystkich swoich wypowiedzi. To normalne, bo każdy człowiek wypowiadający się do mediów ma takie prawo.

To jednak nie koniec! Prezes Jankowski chce również mieć wpływ na tytuły tekstów! To absurdalne. - Prezes Jankowski zamierza jednak iść jeszcze dalej. Wyraził bowiem życzenie, że chce również mieć wpływ na tytuły publikacji z tymi jego wypowiedziami. Wywołało to niemałe zdziwienie wśród dziennikarzy. - Strzelił sobie gola do własnej bramki. Niewesoło się to zapowiada - skomentował jeden z nich - pisze Janusz Kędracki, dziennikarz kieleckiej "Wyborczej".

Korona Kielce po siedmiu kolejkach z sześcioma punktami zajmuje piętnaste miejsce w tabeli - tuż przed strefą spadkową. W niedzielę (godz. 14.45) drużyna prowadzona przez trenera Jacka Zielińskiego zmierzy się przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin.