Niewiarygodne sceny na meczu 10-latków. "To jest naprawdę szokujące"

Boldmere to przedmieście i dzielnica mieszkaniowa Sutton Coldfield w Birmingham w Anglii. To właśnie tam jest drużyna seniorów Boldmere Wanderers FC, która została założona zaledwie sześć lat temu. Zespół ten rywalizuje tylko w Pucharze FA Trophy.

To właśnie w Boldmere doszło do sensacyjnych scen na piłkarskim boisku. I to nie z udziałem meczu seniorów. Właśnie tam podczas spotkania drużyn do lat 10 doszło do bójki. Nie starli się jednak dzieci, ale prawdopodobnie ich... rodzice. To szokujące, bo to takich zdarzeń dochodzi bardzo rzadko.

- Wczorajszy mecz piłki nożnej do lat 10 w Boldmere, Sutton Coldfield! To jest naprawdę szokujące - czytamy na portalu X Aston Villa Updates.

Podczas minutowego filmu słychać głośne krzyki. Można też zobaczyć przepychających się, a nawet wymierzających ciosy rodziców. Próbują ich rozdzielać sędziowie, w ich kierunku podbiegł też jeden z młodych chłopców. Widać też innych piłkarzy na boisku, którzy mają bardzo zdziwione miny i patrzą się w stronę trybun. Można również zauważyć, jak sędziowie i trenerzy odganiają młodych chłopców, by nie byli blisko całego zdarzenia. W kierunku trybun, gdzie jest awantura, biegną też kolejni rodzice. W tym gronie jest również kilka kobiet.

Całą awanturę można zobaczyć w linku poniżej. Film ma już jedenaście tysięcy wyświetleń.

Oby jak najmniej takich scen na piłkarskich boiskach. W dodatku w rozgrywkach dzieci. Wypada też mieć nadzieję, że uczestnicy bójki zostaną ukarani.