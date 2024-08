Afera wokół Korony Kielce. Prezes stanowczo odpowiada na zarzuty. "Nigdy"

Ostatnie dni w Koronie Kielce są czasem zmian. Z posadą trenera na początku sezonu pożegnał się Kamil Kuzera, a jego następcą został Jacek Zieliński. Z kolei nowym dyrektorem sportowym jest Paweł Tomczyk, a z końcem zeszłego sezonu Daria Wollenberg przestała pełnić funkcję rzecznika prasowego. Na stanowisku prezesa odchodzącego Łukasza Jabłońskiego od dwóch miesięcy zastępuje Karol Jakubczyk. Ten ostatni we wtorek spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

Karol Jakubczyk wystartuje w konkursie na prezesa. Ale w klubie się dzieje

Do wczoraj kandydaci chcący ubiegać się o fotel prezesa Korony mieli czas na zgłaszanie się do konkursu. - Podjąłem decyzje o złożeniu stosownych dokumentów i wystartowania w konkursie na prezesa Korony Kielce. Traktuję to jako misję, jestem związany z tym klubem od dziecka i chcę mu pomóc. Uważam, że misja nie została jeszcze zakończona - powiedział na wstępie.

Jakubczyk odniósł się do ostatnich doniesień portalu Weszło.com, który pisał o tym, że "sznurkami" w kieleckim klubie pociąga... brat Jakubczyka - Maciej, który jest radnym. "Kręci się po gabinetach, chodzi na treningi, ogląda mecze z oficjelami, dogaduje sponsorów, pisze publicznie o poufnych danych, przyprowadza pracowników, dominuje brata, manipuluje faktami, atakuje, poucza źle piszących o Koronie dziennikarzy. W Kielcach mówią o nim żartobliwie "nadprezes", chociaż to bardziej śmiech przez łzy" - pisał Jakub Białek.

- To rozgrzewało media na moim urlopie. Ciężko mi ją komentować. Te informacje są nieprawdziwe. Radny nigdy nie miał wglądu do żadnego dokumentu. Nie miał dostępu. Uczestniczył w jednym oficjalnym spotkaniu, na nim byli radni. Nie miał dostępu do budynku klubowego. Zawsze zachęcam do źródła - skomentował sprawę prezes Korony. Klub zarzuca także brak weryfikacji źródła dziennikarzowi.

- Nie zgodzę się z Panem. Zadam pytanie Panu, które informacje były prawdziwe w tym artykule - mówił Jakubczyk dopytywany o swojego brata i to, dlaczego zarzuca kłamstwa dziennikarzom.

Zdaniem osób będących blisko klubu, ale też świętokrzyskich dziennikarzy słowa te były kuriozalne. "Mimo pytań, dalej zero konkretów. Wygląda na to, że klub przystąpił do sezonu bez prognozy finansowej. Zero liczb, transparentności" - napisał Damian Wysocki.

"Nie wiem, czy ta konferencja była potrzebna. Dużo okrągłych słówek, z których nic nie wynika. Informacja o tym, że nadal nie ma sponsorów. Te same zapewnienia, że podpisy tuż, tuż. Potem znaczna nerwowość w dyskusji na temat Macieja Jakubczyka" - dodał Mateusz Żelazny.

W Koronie zapowiadają się gorące dni w gabinetach w związku ze zbliżającymi się wyborami na prezesa. A sportowo? Korona w poniedziałek 26 sierpnia zagra ze Stalą Mielec i będzie miała szansę na pierwsze zwycięstwo w sezonie 2024/25.