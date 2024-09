Borek nie daje spokoju kadrowiczowi. "Sytuacja jest naprawdę poważna"

Obecność Jakuba Modera na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski była bardzo często komentowana przez kibiców oraz dziennikarzy. Od zakończenia tegorocznych mistrzostw Europy ten 25-letni pomocnik nie zagrał ani razu w Brighton, a mimo to otrzymał powołanie od Michała Probierza. Zagrał dziewięć minut ze Szkocją (Polacy wygrali 3:2) i 29 minut z Chorwacji (porażka 0:1). - Słabe wejście. Widać, że brakuje mu gry w Brighton i po kontuzji wciąż nie wrócił do formy. Za dużo strat i pochopnych zagrań" - napisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl po meczu z Chorwacją i dał mu ocenę 2- w skali 1-6.

Borek komentuje sytuację kadrowicza. "Jest poważna"

- Ja jestem w "team Moder" od zawsze, mam przekonanie do tego piłkarza, ale kadra to nie jest Caritas. Kadra nie jest do pomocy zawodnikom, tylko do tego, by piłkarzy przenosić na wyższy poziom w stosunku do piłki klubowej - mówił o powołaniu Modera dziennikarz Mateusz Borek.

Piłkarz skomentował tę wypowiedź. - Nie zgadzam się z tym. Może nie każdy, ale są zawodnicy, którzy mają problemy z grą. Ja nie byłem jedynym zawodnikiem, który nie grał w okresie przygotowawczym. Przez dwa miesiące nie zapomniałem, jak się gra w piłkę. Ja dalej jestem dobrym zawodnikiem. Po prostu brakowało mi rytmu meczowego - odpowiedział Moder.

Teraz Mateusz Borek znów zabrał głos w sprawie nieciekawej sytuacji Modera.

- Sytuacja jest naprawdę poważna. 57 meczów rozegranych przez Kubę przez cztery sezony w Brighton. 0 bramek, dwie asysty, średnia czasu występu to 49 minut. On już nie ma 20 lat. Ma 25 lat i dziś trzeba podejmować znaczące decyzje. Każdy piłkarz z polskim paszportem marzy o reprezentacji - powiedział Borek.

Zwrócił też uwagę, że Modera zabrakło nawet w kadrze meczowej na mecz Pucharu Ligi z występującym w League One (trzeci poziom rozgrywkowy) - Crawley.

- Trener Probierz wiele razy podkreślał, że w pierwszej kolejności będzie się przyglądał, jaka jest pozycja klubowa Kuby Modera. O ile mogłem zaakceptować, że po urazie brakuje go w kadrze Brighton, to przypomnę, że w tygodniu przed kadrą były rozgrywki Pucharu Ligi, trener zmienił wiele zawodników, a Modera wciąż nie było w kadrze meczowej. Wyobrażam sobie to tak, że dobra forma, gra w klubie jest wizą wbitą do paszportu, żeby grać w reprezentacji, a nie odwrotnie - dodał Mateusz Borek.

Kontrakt Modera z aktualnym pracodawcą wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale z informacji portalu meczyki.pl wynika, że nowa umowa dla Polaka jest na stole.

Moder dotychczas w reprezentacji Polski wystąpił 28 razy. Jego bilans jest słaby: dwa gole i jedna asysta.

Polacy w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów zagrają 12 października przed własną publicznością z Portugalią (godz. 20.45), która po wygranych po 2:1 u siebie z Chorwacją i Szkocją ma sześć punktów i prowadzi w tabeli grupy 1 Dywizji A.