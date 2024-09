Stało się! Korona Kielce ma nowego prezesa

Po zakończeniu sezonu 2023/2024 w Koronie Kielce doszło do gigantycznych zmian. Klub rozstał się z dyrektorem sportowym Pawłem Golańskim. Niedługo później ogłoszono, że jego miejsce zajmie Paweł Tomczyk, który pracował ostatnio w Motorze Lublin. Dodatkowo dyrektorem marketingu przestała być Daria Wollenberg, a ze sztabu szkoleniowego odeszli Jacek Kiełb oraz Grzegorz Opaliński. Z kolei dotychczasowy prezes Łukasz Jabłoński niespodziewanie złożył rezygnacje. Jego obowiązki tymczasowo przejął Karol Jakubczyk.

Artur Janikowski został nowym prezesem Korony Kielce

W poniedziałek 9 września Rada Nadzorcza Spółki Korona S.A. wreszcie postanowiła powołać nowego prezesa. "Artur Jankowski nowym Prezesem Zarządu Korona S.A." - poinformował klub na oficjalnej stronie. "Pracował i rozwijał z powodzeniem firmy handlowe i przemysłowe na kilku ważnych rynkach w Polsce: Warszawa, Łódź, Śląsk, Poznań, Wrocław, Kraków czy Lubin. Wyszkolił grupę handlowców i menadżerów, którzy dalej odnoszą sukcesy zawodowe. Jest trenerem z zakresu sprzedaży i negocjacji" - dodano w oficjalnym komunikacie.

Artur Janikowski w przeszłości pełnił jużfunkcję prezesa w Górniku Zabrze i Zagłębiu Lubin. Był też członkiem Rady Nadzorczej pierwszego z wymienionych klubów. "W Zagłębiu Lubin S.A osiągnął jeden z najlepszych wyników finansowych w historii polskiej ekstraklasy. Nadzorował budżet do 500 milionów złotych, zarządzał organizacjami zatrudniających do 500 osób oraz budżetem do 250 mln zł" - czytamy. 7 lat pracował także na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych.

- Wierzę, że ta współpraca będzie bardzo dobra. Są wyznaczone cele, myślę, że jeszcze bardziej je sprecyzujemy po audycie, który otrzymamy. To co powiedziała pani prezydent jest najważniejsze: to gra w ekstraklasie, stabilność finansowa i organizacja klubu pod kątem stabilności i płacy pracowników - powiedział Artur Janikowski na oficjalnej konferencji prasowej.

Korona przekazała również, że dotychczasowy prezes - Karol Jakubczyk - został nowym dyrektorem operacyjnego pionu sportowego.

Obecnie Korona Kielce ma sześć punktów na koncie i zajmuje 15. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Za jej plecami są tylko Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław i Stal Mielec.