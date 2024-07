Podolski ujawnił prawdę ws. władz Zabrza. Jaśniej się nie da

Lukas Podolski rozpoczął czwarty sezon w ekstraklasie. Od kiedy trafił do Górnika Zabrze, wiele zrobił dla niego zarówno na boisku, jak i poza nim. W przeszłości bardzo krytycznie wypowiadał się na temat działań władz miasta, będących właścicielem klubu. Szansy na poprawę sytuacji upatrywał w wyborach samorządowych, które przyniosły ważną zmianę - wieloletnią prezydent miasta Małgorzatę Mańkę-Szulik zastąpiła Agnieszka Rupniewska. Po kilku miesiącach współpracy były reprezentant Niemiec ma już pierwsze wnioski.

Lukas Podolski mówi, jak wygląda sytuacja w Górniku po zmianie władzy. Bez ogródek o byłej prezydent Zabrza

O tym, jak zmieniła się sytuacja Górnika, Podolski opowiedział podczas spotkania z dziennikarzami. - Mamy wyprzedane wszystkie loże VIP na stadionie i miejsca reklamowe na koszulkach. Już są nawet pytania o loże na nowej trybunie, więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku - stwierdził, cytowany przez "Dziennik Zachodni". Jednocześnie starał się tonować nastroje, aby kibice "nie myśleli, że Górnik będzie teraz grał o mistrza", gdyż nadal jest wiele zobowiązań do spłacenia.

W zmianach pomaga to, jak obecnie wyglądają relacje pomiędzy klubem a ratuszem. W przeszłości wyglądało to o wiele mniej korzystnie. - Wcześniej pani Szulik chciała decydować o wszystkim, co się u nas działo. Teraz to się zmieniło i współpraca z miastem jest super. Czuję się szanowany jako piłkarz i to mi się podoba, bo tak to powinno wyglądać. Rano z chęcią przyjeżdżasz na stadion, bo wiesz, że w klubie są ludzie, z którymi można porozmawiać i którzy chcą, żeby Górnik się rozwijał. Wcześniej szedłeś do biura i byłeś okłamywany, bo obiecywano, że coś będzie w czwartek, ale tego nie było. (...) Wcześniej tej komunikacji nie było, a teraz ta komunikacja jest i tak to powinno zawsze wyglądać - zdradził mistrz świata z 2014 r.

Lukas Podolski waha się ws. zakończenia kariery. Ale nadal chce pomagać Górnikowi Zabrze

Zbliżający się do końca kariery Podolski od maja oficjalnie pełni rolę ambasadora Górnika i doradcy społecznego zarządu. On sam nie wyklucza, że niedawno rozpoczęty sezon będzie jego ostatnim, ale decyzję podejmie dopiero za jakiś czas. Gdyby jednak zdecydował się przejść na sportową emeryturę, to nadal chce aktywnie działać na rzecz klubu. - Pomagam poza boiskiem i to na wysokim poziomie, tak będzie dalej - zapowiadał.

Do tej pory Lukas Podolski rozegrał 90 spotkań dla Górnika Zabrze. Strzelił 20 goli i zanotował 19 asyst. W bieżącym sezonie wystąpił w spotkaniach z Lechem Poznań (0:2) i Puszczą Niepołomice (2:2).