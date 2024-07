Minister Nauki reaguje na aferę dyplomową Lewandowskiego. "Nie wiem, jak to zrobić"

Robert Lewandowski kupił dyplom? Takie zarzuty pojawiły się w mediach na początku lipca. "Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Piszę to z całą odpowiedzialnością, bo 'zdał' u mnie dwa egzaminy" - napisała w mediach społecznościowych dr Barbara Mrozińska, a więc socjolożka z prywatnej uczelni w Łodzi, na której polski piłkarz miał uzyskać tytuł magistra z pedagogiki o specjalności "Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych". Lewandowski miał obronić się 24 marca 2018 roku podczas zgrupowania reprezentacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Ksawery Masiuk po odpadnięciu w półfinale igrzysk: Zbrzydło mi pływanie

Minister Dariusz Wieczorek zabrał głos ws. Roberta Lewandowskiego. Chodzi o jego dyplom

W ostatnich dniach sprawa Lewandowskiego trochę ucichła. Jednak we wtorek 30 lipca gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski był minister nauki Dariusz Wieczorek. Polityk został zapytany o sprawę napastnika FC Barcelony. - Trudno powiedzieć, czy brał udział, czy nie brał udziału. Nie badaliśmy tej sprawy - skomentował.

- Z tego powinien wynikać jeden wniosek, aby uważać, na jaką uczelnię się idzie - stwierdził Wieczorek. - Marketingowo powiedzenie, że Robert Lewandowski ukończył naszą uczelnie jest super - dodał.

Prowadzący wywiad Patryk Michalski zasugerował ministrowi, że może warto byłoby spotkać się z Lewandowskim i poprosić o to, aby ten wypowiedział się na ten temat. Mogłoby to być przestrogą dla młodych ludzi. - Ciekawy pomysł. Może warto będzie coś takiego spróbować. Nie wiem, na razie jak to zrobić. Fajny pomysł - odparł Wieczorek.

Sam Robert Lewandowski, póki co nie zabrał publicznie głosu ws. oskarżeń. "Na obecnym etapie, czyli przed przesłuchaniem Roberta Lewandowskiego w charakterze świadka moim jedynym stanowiskiem jest uprzednio wydane stanowisko (opublikowane w Onecie)" - przekazał jakiś czas temu "Onetowi" prawnik Kamil Gorzelnik.