Cios dla Wisły przed rewanżem w LE. Nawet Austriacy nie mogą tego pojąć

Chociaż Wisła Kraków była skazywana na pożarcie w parze z Rapidem Wiedeń, to piłkarze Kazimierza Moskala w pierwszym meczu przed własną publicznością przegrali tylko 1:2 i mogą za to winić wyłącznie własną nieskuteczność pod bramką rywali. Pierwszoligowiec godnie prezentuje się w eliminacjach Ligi Europy, gdzie z austriackim zespołem rywalizuje w drugiej rundzie.

Doskonałą informacją dla sympatyków Wisły Kraków, ale także Kazimierza Moskala jest pozostanie Angela Rodado w klubie. - Miło mi dzisiaj poinformować, że w zasadzie dzisiaj - parędziesiąt minut temu - doszliśmy do porozumienia. Miło mi również ogłosić, że Angel Rodado zostaje z nami minimum do końca czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia do roku 2028. Myślę, że to jest też kierunek klubu, w którym chcemy go rozwijać - przekazał prezes klubu Jarosław Królewski na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Kibice Wisły Kraków nie kupią biletów w otwartej sprzedaży na mecz w Wiedniu

Jednak przed rewanżem z Rapidem Wiedeń napłynęły mniej pozytywne wieści dla kibiców, którzy chcieliby kupić na to spotkanie w otwartej sprzedaży. Otóż okazuje się, że takiej austriacki klub nie będzie prowadził, o czym poinformował w oficjalnym komunikacie.

"Pragniemy poinformować, że w porozumieniu z lokalnymi władzami ustaliliśmy, że ze względów bezpieczeństwa nie będzie prowadzona otwarta sprzedaż biletów na ten mecz" - czytamy. Bilety będą mogli zakupić wyłącznie kibice, którzy są członkami klubu bądź mają wykupiony karnet. Tym samym kibice Wisły zasiądą najpewniej jedynie na sektorze gości na stadionie w Wiedniu.

Co jasne - powyższy komunikat oburzył kibiców Wisły Kraków. "Śmieszne", "trochę wstyd", "to żenujące", "z takim nastawieniem chcecie rywalizować w Europie?" - pisali. Co więcej, decyzji tej nie rozumieli też Austriacy. "Żadnej klasy", "co taka dystrybucja ma do zwiększenia bezpieczeństwa? Nigdy więcej nie pójdę na mecz" - napisali z kolei austriaccy fani.

Rewanżowe spotkanie Wisły Kraków z Rapidem Wiedeń w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrane w czwartek 1 sierpnia o godz. 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.