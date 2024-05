Górnik Zabrze ogłasza! Oto nowa rola Podolskiego w klubie

Górnik Zabrze zakończył ligowe zmagania na szóstym miejscu. W pewnym momencie wydawało się nawet, że zabrzanie mogą powalczyć o podium. Ostatecznie tak się jednak nie stało. Ostatnie miesiące były dla Górnika także ważne pod kątem zmian w strukturze i prywatyzacji klubu.

Górnik Zabrze ogłasza! Oto nowa rola Podolskiego

W poniedziałek 27 maja Górnik wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował o nowej roli Lukasa Podolskiego. "Lukas Podolski został Ambasadorem Klubu i Doradcą Społecznym nowego Zarządu Górnik Zabrze S. A. Jego rolą będzie wspieranie działań Klubu w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Górnika" - czytamy.

W komunikacie zapowiedziano też, że to przygotowanie pod przyszłe role piłkarza. "Kontrakt piłkarski Lukasa Podolskiego obowiązuje do końca przyszłego sezonu i to właśnie przy Roosevelta 81 mistrz świata z 2014 roku ma nadzieje zakończyć karierę pełną sukcesów i tytułów. Rola Ambasadora i Społecznego Doradcy Zarządu ma stanowić także formę przygotowania do pełnienia przyszłych funkcji w organach Klubu" - czytamy.

Podolski ma uczestniczyć m.in. w konsultacjach biznesowych czy też dotyczących tematów sportowych i marketingowych. "Celem współpracy jest zmaksymalizowanie i wykorzystanie potencjału sportowego, organizacyjnego, jak również marketingowego Klubu oraz wspólna praca na rzecz Górnika Zabrze" - zaznaczono.

Warto dodać, że o objęciu przez Podolskiego roli ambasadora mówiło się już kilka miesięcy temu. Wszystko za sprawą decyzji nowej prezydentki Zabrza Agnieszki Rupniewskiej, która jeszcze w trakcie kampanii zapowiadała, że chce powierzyć mu funkcje. Sam Podolski również popierał jej działania.