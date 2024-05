Hiszpanie ogłosili powołania na Euro 2024. Brakuje wielkiej gwiazdy

Na szczęście reprezentacja Polski nie sprawiła nam niemiłej niespodzianki. Drużyna Michała Probierza wygrała z Walią w finale baraży, dzięki czemu w połowie czerwca wystąpi na mistrzostwach Europy. W środę 29 maja selekcjoner ogłosi szeroką listę powołań, z której będzie musiał skreślić kilku piłkarzy. Na Euro 2024 Probierz będzie mógł zabrać 26 zawodników.

Wszystko jasne. Hiszpanie ogłosili szeroką kadrę

Niektóre kadry, takie jak chociażby ekipy Francji czy Austrii, nie czekały zbyt długo na ogłoszenie listy powołań. W poniedziałek 27 maja na "odkrycie kart" zdecydowała się natomiast reprezentacja Hiszpanii. Zespół prowadzony przez Luisa de la Fuente Castillo na niemieckim turnieju w grupie B zmierzy się z Chorwacją, Włochami oraz Albanią.

Hiszpanie nie mają już aż tak silnej kadry, jak miało to miejsce przed laty. Kiedyś reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego składała się głównie z zawodników Realu Madryt i FC Barcelony, takich jak Iniesta, Xavi, Ramos, Pique czy Xabi Alonso. W 2010 roku sięgała po mistrzostwo świata, a dwa lata później triumfowała podczas polsko-ukraińskiego Euro. Na ostatnim mundialu w Katarze Hiszpanie skończyli rywalizację już na 1/8 finału, przegrywając w rzutach karnych z Marokiem.

Teraz trzykrotni mistrzowie Europy pragną wrócić na szczyt. Ich selekcjoner do szerokiej kadry powołał 29 zawodników, z czego przed turniejem trzech z nich będzie musiał odesłać do domu. Na liście powołań de la Fuente znaleźli się zawodnicy, tacy jak 16-letni Lamine Yamale z Barcelony, Nacho Fernandez z Realu Madryt czy Rodri z Manchesteru City. Co ciekawe, w zestawieniu widnieje sporo piłkarzy Realu Sociedad. Selekcjoner Hiszpanów postawił przede wszystkim na graczy z La Liga. Niektórzy fani dziwią się jednak braku obecności Pau Torresa - środkowego obrońcy Aston Villi, który na co dzień jest kolegą z szatni Matty'ego Casha, a w reprezentacji rozegrał już 24 mecze. Do kadry nie załapał się także m.in. Ansu Fati wypożyczony z Barcelony do Brighton. Co dość zaskakujące, zabrakło też Lucasa Vasqueza z Realu Madryt, który ma za sobą niezwykle udany sezon i za chwilę powalczy o wygraną w Lidze Mistrzów.

Przed Euro 2024 reprezentacja Hiszpanii rozegra dwa mecze towarzyskie - z Andorą oraz Irlandią Północną.

Oto szeroka kadra reprezentacji Hiszpanii

Bramkarze:

Unai Simón (Atheltic Club)

David Raya (Arsenal)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Obrońcy:

Dani Carvajal (Real Madryt)

Jesús Navas (Sevilla)

Aymeric Laporte (Al-Nassr)

Robin Le Normand (Real Sociedad)

Nacho Fernández (Real Madryt)

Dani Vivian (Athletic Club)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Marc Cucurella (Chelsea)

Pomocnicy:

Rodrigo (Manchester City)

Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Fabián Ruiz (PSG)

Mikel Merino (Real Sociedad)

Marcos Llorente (Atlético Madryt)

Pedri (FC Barcelona)

Aleix García (Girona)

Álex Baena (Villarreal)

Fermín López (FC Barcelona)

Napastnicy: