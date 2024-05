Rumak aż zdębiał po tym pytaniu. "Chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale..." [WIDEO]

Lech Poznań tylko zremisował z Widzewem Łódź, przez co stracił szanse na awans do europejskich pucharów. To efekt rozczarowujących wyników, jakie zespół Mariusza Rumaka osiąga od dłuższego czasu. Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec musiał się z tego tłumaczyć, ale w pewnym momencie dostał bardzo nieoczywiste pytanie. I nie bardzo wiedział, jak odpowiedzieć. - Nie przychodzą mi do głowy żadne mądre słowa - stwierdził.

