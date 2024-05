Gol Lewandowskiego. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga

Robert Lewandowski w niedawnych meczach z Realem Sociedad (2:0) oraz Almerią (2:0) nie zdobywał bramek, co utrudniło jego sytuację w walce o koronę króla strzelców La Liga. Spotkanie z Rayo Vallecano było dla niego ostatnią szansą na to, aby jeszcze włączyć się do rywalizacji. Ale po zakończeniu 37. kolejki Polak nie wielu powodów do zadowolenia.

Robert Lewandowski wreszcie przełamał się w La Liga. Ale to nie wystarczyło

Spotkanie z Rayo rozpoczęło się kapitalnie dla 35-latka, który już w trzeciej minucie wykorzystał świetne podanie Lamine'a Yamala i efektownym strzałem z powietrza trafił na 1:0. Na tym jego dorobek się zamknął, boisko opuścił w 79. minucie przy stanie 3:0 dla Barcelony (dwie kolejne bramki zdobył Pedri). Taki też był wynik końcowy.

Dla Lewandowskiego była to 18. bramka w lidze hiszpańskiej. Dzięki niej zbliżył się do podium klasyfikacji strzelców, albowiem trzeci Jude Bellingham nie strzelił gola Villarrealowi i nadal ma 19 trafień. Problem dla reprezentanta Polski pojawia się, gdy spojrzymy na czołową dwójkę.

Przed 37. kolejką liderem zestawienia był Artem Dowbyk. W meczu z Valencią udało mu się zdobyć 21. gola w sezonie, dzięki czemu utrzymał przewagę nad Polakiem. Ale stracił pozycję lidera na rzecz Alexandra Sorlotha, który w meczu z Realem Madryt dokonał czegoś niewiarygodnego. Między 39. a 56. minutą zdobył cztery bramki i w całym sezonie ma ich już 23. Dzięki temu przed ostatnią serią gier niespodziewanie został liderem klasyfikacji strzelców. I wydaje się, że realnie może mu zagrozić już tylko Dowbyk.

Klasyfikacja strzelców po 37. kolejce La Ligi

1. Alexander Sorloth (Villarreal) - 23 gole

2. Artem Dowbyk (Girona) - 21 goli

3. Jude Bellingham (Real Madryt) - 19 goli

4. Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 18 goli

5. Ante Budimir (Osasuna), Antoine Griezmann (Atletico Madryt) - 16 goli

7. Youssef En-Nesyri (Sevilla), Vinicius Jr (Real Madryt), Borja Mayoral (Getafe) - 15 goli

A jak wyglądają plany czołowych strzelców na ostatnią kolejkę La Ligi? Sorloth będzie próbował pokonać bramkarza Osasuny (ta zajmuje obecnie 11. miejsce w lidze), Dowbyka czeka mecz ze zdegradowaną Granadą (19.), Bellinghama z Betisem (7.), a Lewandowskiego z Sevillą (13.).