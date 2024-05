Co za paradoks. Gol Lewandowskiego to potężny cios dla Barcelony

W tym sezonie FC Barcelona nie zdobędzie żadnego trofeum. Drużyna Xaviego odpadła z Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału, a po porażce 2:3 w El Clasico straciła szanse na dogonienie Realu Madryt, który jest już pewny mistrzostwa. Katalończycy muszą zadowolić się drugim miejscem w tabeli. A to zagwarantowali sobie niedzielnym zwycięstwem 3:0 z Rayo Vallecano w 37. kolejce La Liga.

Lewandowski z kolejnym golem. Barcelona będzie musiała słono zapłacić

Pierwszego gola dla gospodarzy już w trzeciej minucie strzelił Robert Lewandowski. Polak świetnie przyjął na klatkę piersiową miękkie podanie od Lamina Yamala, po czym mocnym strzałem z woleja umieścił piłkę w siatce. Dwie kolejne bramki dla Barcelony dołożył Pedri, który został zawodnikiem meczu.

Był to 25 gol kapitana reprezentacji Polski w tym sezonie Barcelony. Okazuje się, że trafienie przeciwko Rayo będzie drogo kosztować jego pracodawcę. A to dlatego, że Katalończycy będą musieli zapłacić 1,25 miliona euro zmiennych Bayernowi Monachium. Kiedy Lewandowski w 2022 roku przechodził z niemieckiego klubu do Hiszpanii, Barcelona zapłaciła za niego 45 milionów stałej kwoty. Do tego obie strony dogadały się na ewentualne bonusy za transfer, a jeden z nich miał być wypłacany wtedy, kiedy napastnik w danym sezonie strzeli minimum 25 goli dla zespołu Xaviego. I tak też się stało. To potęzny cios dla klubu, który zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi, które są przedmiotem rozmów kibiców i ekspertów niemal codziennie.

Co ciekawe, rok temu Polak w 46 rozegranych meczach strzelił aż 33 gole, przez co FC Barcelona również musiała wpłacić na konto Bayernu taką sumę. Ostatnią szansę na poprawienie wyniku strzeleckiego Robert Lewandowski będzie miał w sobotę 25 maja, kiedy jego drużyna w ostatniej kolejce zagra z Sevillą.

Kontrakt 35-latka wygasa obowiązuje do czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski w kolejnym sezonie nadal będzie reprezentował barwy wicemistrzów Hiszpanii. Obecnie tamtejsze media najbardziej żyją tematem przyszłości Xaviego, która wcale nie jest taka pewna, jak mogłoby się wydawać jeszcze trzy tygodnie temu.