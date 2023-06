Szokujące wieści ws. piłkarza ekstraklasy. "Nie chce wrócić". I wymusza sprzedaż

Tydzień temu rozpoczęło się zgrupowanie piłkarzy Śląska Wrocław przed nowym sezonem Ekstraklasy. Wciąż brakuje na nim Johna Yeboaha, który według doniesień mediów naciska na transfer i nie chce wrócić do Polski.

Kluczowy piłkarz nie chce wrócić do Śląska. Naciska na transfer "za grosze"

W czasie, gdy drużyna Jacka Magiery przygotowuje się do nowego sezonu, John Yeboah wciąż przebywa we Francji, gdzie prawdopodobnie był na testach bądź rozmowach z jednym z klubów Ligue 1. Zainteresowanie Niemcem wykazywały bowiem Le Havre czy Montpellier. Jak się jednak okazuje, Śląsk nie zaakceptował żadnej oferty za Yeboaha, co przekazał portalowi Wrocławskie Fakty Jędrzej Rybak, rzecznik prasowy klubu z Dolnego Śląska.

Sam piłkarz jednak bardzo naciska na transfer. Dziennikarz "Super Expressu", Marcin Torz, podał na Twitterze informację, że niemiecki skrzydłowy stara się wymusić na Śląsku sprzedanie go do francuskiego Le Havre za jedyne 750 tysięcy euro (jego wycena na portalu transfermarkt.de to aż 1,5 miliona euro) i że nie ma zamiaru wrócić do klubu. Takie ostrzeżenia miał też wysyłać do wrocławskiej drużyny agent Yeboaha, który informował Śląsk Wrocław o tym, że ten piłkarz już więcej tam nie zagra. Jego umowa ważna jest do 2025 roku, a sam zawodnik miał wymuszać na klubie jej rozwiązanie już wcześniej, w decydującej dla Śląska fazie rozgrywek przed trzema ostatnimi kolejkami sezonu.

Dzisiaj, we wtorek 27 czerwca, czyli w dniu gdy Yeboah już na pewno miał wrócić do treningów ze Śląskiem portal Wrocławskie Fakty opublikowały kolejną wypowiedź rzecznika klubu, który wyznał, że zezwolono piłkarzowi na kolejny dzień zwłoki ze względów logistycznych i że do drużyny dołączyć ma jednak w środę.

John Yeboah był bez dwóch zdań najlepszym piłkarzem Śląska Wrocław w sezonie 2022/2023. 23-letni skrzydłowy rozegrał łącznie 36 spotkań, w których zdobył 13 goli i zanotował dwie asysty. Wychowanek Wolfsburga do Ekstraklasy trafił w lipcu ubiegłego roku z holenderskiego Willem II. W przeszłości grał też w VVV-Venlo czy Duisburgu. Ma również na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec.